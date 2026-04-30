Cubano Luis Robert Jr. se suma a la lista de lesionados de los Mets

El jardinero cubano de los New York Mets, Luis Robert Jr., podría enfrentarse a una larga baja por lesión debido a una hernia discal en la columna lumbar.

Los Mets colocaron a Robert en la lista de lesionados de 10 días el jueves, luego de que una resonancia magnética revelara la gravedad del problema que surgió el domingo.

Se perdió los últimos tres partidos y fue incluido oficialmente en la lista de lesionados antes del partido del jueves contra los Nacionales de Washington.

El jugador de cuadro Eric Wagaman fue llamado de regreso de la filial Triple-A de Syracuse para reemplazarlo en la plantilla activa.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/bpsZp5OH1B — New York Mets (@Mets) April 30, 2026

Uno de los mejores bateadores de Mets

Robert, de 28 años, batea para .224 con un OPS de .656 tras un excelente comienzo en su primera temporada en Nueva York. Los Mets adquirieron a Robert de los Medias Blancas de Chicago en un intercambio durante la temporada baja.

Cinco de sus 19 hits y cinco de sus ocho carreras impulsadas esta temporada se produjeron en la serie inaugural contra los Piratas de Pittsburgh.

La medida tiene efecto retroactivo al 27 de abril, lo que significa que Robert podría ser activado tan pronto como el 6 de mayo si su lesión responde rápidamente al tratamiento.

Las lesiones han golpeado duramente a los Mets en el primer mes y pico de la temporada regular. Llegaron al jueves con el peor récord de la MLB, 10-20, y con un balance de 3-16 en los últimos 19 partidos.

Frustración de Carlos Mendoza

El mánager Carlos Mendoza dijo que a Robert le habían puesto una epidural y que debía guardar reposo entre siete y diez días. Añadió que los médicos del equipo tenían la esperanza de que Robert pudiera regresar poco después.

“Es frustrante para ambos, para Luis y para nosotros”, dijo Mendoza antes del último partido de la serie contra los Nacionales de Washington . “Pero tenemos que lograr que se recupere por completo”.

“Está muy frustrado, tanto ayer como esta mañana, cuando recibió la noticia, porque ha hecho todo lo que le hemos pedido”, dijo Mendoza.

Seguir leyendo:

Dominicano Junior Caminero mejora tras recibir un pelotazo en la cara por batazo fallido

Debut amargo para Elmer Rodríguez: Yankees se quedan en cero ante Texas

Cubano Alexei Ramírez dio positivo por cuatro tipos de esteroides en el Clásico Mundial de Béisbol