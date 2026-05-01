Luke Weaver siente el peso de las derrotas en mala racha de los Mets

Luke Weaver fue el villano de los Mets este jueves tras la derrota 5-4 ante los Nationals tras recibir un jonrón de dos carreras en el octavo inning.

El relevista de los Mets cree que la racha de derrotas está afectando al equipo y los ha llevado a un mal juego.

“Al fin y al cabo, esta búsqueda de la perfección no es más que una mentalidad de fracaso bajo presión extrema”, dijo Weaver en voz baja durante una larga reflexión posterior al partido.

“Todos queremos ser héroes porque nos importa y queremos ganar a toda costa, y no creo que el éxito se encuentre en ese ámbito. Simplemente no es así, y creo que la libertad con la que jugamos a diario se está viendo un poco coartada”.

Los Mets de Nueva York tienen el peor récord de las Grandes Ligas con 10 triunfos y 21 derrotas tras el primer mes de temporada.

El equipo sumó su décima derrota en la temporada luego de estar arriba en el marcador. Tienen el cuarto peor porcentaje de victorias luego del mes abril en la historia de la franquicia.

Luke Weaver siente el peso del mundo con los Mets

Weaver revela que siente un gran peso cuando las derrotas son por sus errores y buscan pasar la página, pero es difícil cuando las derrotas siguen llegando.

“Me siento ahí y siento el peso del mundo, y siento que he decepcionado al equipo. Pero al final del día, siento que estoy en una buena posición. Es solo que nos sentamos ahí y les decimos: “Ya llegará. Así es el juego. Es la ley de las probabilidades” y todo eso, pero al final esas palabras no tienen el mismo peso cuando sigues perdiendo día tras día.

Nueva York comenzó la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas, con 358,4 millones de dólares. A pesar de esto, deberán buscar la forma de encontrar la senda de la victoria.

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