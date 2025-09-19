Raphael anuncia gira por Estados Unidos en 2026: su primer show será en Nueva York

El cantante español Raphael prepara una gira por los Estados Unidos para el 2026, una oportunidad para reencontrarse con su público en el país. Las presentaciones serán en Nueva York, Washington D. C. y Miami, comenzando el 30 de abril de 2026 en el Beacon Theatre de la Gran Manzana.

La empresa Loud And Live Entertainment estará encargada de los conciertos del artista y prometen una experiencia inolvidable, al recordar temas como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, hasta temas de su aclamado nuevo álbum Ayer… aún.

Nelson Albareda, CEO de la compañía, habló de las expectativas que tienen con este tour titulado Raphaelísimo. “Es un honor presentar ante nuestro querido público a Raphael, un verdadero ícono del romanticismo. Su legado musical ha cruzado generaciones, consolidándolo como una figura esencial y atemporal de la balada romántica a nivel mundial”, dijo, según la información ofrecida en un boletín de prensa.

Además de Nueva York, está pautado para el 3 de mayo su show en el Dar Constitutional Hall de Washington D.C. y el 8 de mayo cantará en el James L. Knighy Center de Miami.

Acerca del espectáculo, indican:”Raphaelísimo es más que un concierto: es un viaje emocional guiado por una voz que ha definido generaciones. Con su inigualable poder interpretativo y magnética presencia escénica, Raphael sigue cautivando a públicos de todas las edades y gustos musicales. Desde amantes del rock e indie hasta fanáticos de las baladas melódicas, el atractivo intergeneracional de Raphael sigue siendo tan fuerte como siempre”.

Las entradas para asistir a este espectáculo salieron a la venta este viernes.

Raphael será homenajeado en el Latin Grammy 2025

El trabajo del español será reconocido el 12 de noviembre, al recibir la distinción de Persona del Año. La entrega será un día antes de la ceremonia principal que hará la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en Las Vegas.

“Raphael será reconocido por sus más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete polifacético, que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial”, indicó la academia en un comunicado.

Durante su trayectoria, el artista ha obtenido 335 Discos de Oro, 50 de Platino e incluso un Disco de Uranio por haber superado los 50 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Este reconocimiento no solo celebra sus seis décadas en la música y sus contribuciones artísticas, sino también su poderosa influencia en varias generaciones, además de su labor filantrópica en el mundo hispanohablante.

