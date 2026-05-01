Las familias gastan 4.3% más en 2026, pero los precios altos se llevan cada dólar extra

Las familias en Estados Unidos están gastando más en 2026, pero eso no significa que vivan mejor.

El gasto sorprendió con un alza de 4.3% en marzo, el mayor aumento desde 2023, principalmente por el alza en el precio de la gasolina, cuyos efectos están obligando a muchos hogares, especialmente hispanos, a pagar más por lo mismo.

En términos prácticos, hay un incremento de entre $150 y $250 dólares adicionales al mes pero solo para cubrir gastos básicos, según el informe Consumer Checkpoint de abril del Bank of America Institute.

El motor del gasto: la gasolina sube 16.5% en un solo mes

El alza inesperada en los precios del combustible fue el detonante. Según el estudio, el gasto en gasolina por hogar se disparó 16.5% en marzo respecto a febrero, luego que el conflicto en Oriente Medio empujó el promedio nacional por encima de los $4 dólares por galón por primera vez desde 2022, de acuerdo con la AAA. Para los trabajadores hispanos, que en su mayoría dependen del automóvil para trasladarse a sus empleos o bien directamente para trabajar, este aumento no es opcional.

Otra consecuencia de este fenómeno es que la inflación anual en Estados Unidos saltó a 3.3% en marzo, el nivel más alto desde mayo de 2024. El costo de la energía lideró el alza al 12.5% interanual y la gasolina acumuló un 18.9% de incremento respecto al año anterior.

Los hogares de bajos ingresos gastan más y eligen menos

El verdadero problema es que este incremento de precios está dejando sin opciones a las familias más vulnerables. El reporte indica que las familias de ingresos bajos destinan entre el 8% y el 10% de su gasto con tarjeta a la gasolina, el doble que los hogares de ingresos altos. Cuando el precio del combustible sube, ese porcentaje crece y comprime otros rubros esenciales.

En marzo, el gasto de los hogares de bajos ingresos creció apenas 2.2% interanual, frente al 3.9% de los hogares de altos ingresos. Otro dato revelador: mientras los hogares de ingresos medios y altos aumentaron su gasto discrecional, los de bajos ingresos lo recortaron, un ajuste forzado en sus presupuestos.

Para muchas familias hispanas, ese gasto representa entre $60 y $90 dólares más al mes comparado con el año anterior.

La brecha salarial en su punto más alto desde 2015

La situación se agrava cuando se examina el ingreso. Según datos de depósitos del Bank of America, el crecimiento salarial después de impuestos para los hogares de altos ingresos alcanzó 5.6% en marzo respecto al mismo mes de 2025, el más rápido desde agosto de 2021, mientras que para los hogares de bajos ingresos fue de apenas 1% . Esa brecha es la más amplia desde que comenzaron a rastrear estos datos en 2015.

“El ‘K’ actual en el crecimiento salarial ha deshecho parte de las ganancias relativas previas de los hogares de bajos ingresos”, advierte el informe. La clase trabajadora ganó terreno durante la pandemia, pero lo ha ido perdiendo de manera sostenida desde la pospandemia.

Según Deloitte Insights, los consumidores de bajos ingresos han acumulado deuda de tarjeta de crédito a un ritmo más acelerado desde la pandemia en comparación con los sectores de mayores ingresos.

El reembolso de impuestos: alivio temporal, no solución

Para la temporada de impuestos 2026, los reembolsos fueron más altos que en 2025. El reporte revela que ese dinero extra serviría para compensar entre 4 y 12 meses del aumento en el gasto de gasolina, dependiendo del nivel de ingreso.

Sin embargo, se ha utilizado para mejoras del hogar, electrónicos y ropa, pero para los hogares de bajos ingresos una parte significativa fue a pagar deudas de tarjeta de crédito. La diferencia radica en que los reembolsos más generosos benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos. Es decir, el alivio existe, pero no llega igual para todos.

Lo que viene: precios elevados al menos hasta el otoño

Los analistas no anticipan una caída rápida en los precios. Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics, indicó a CBS News que “bajo los escenarios más optimistas, esperaría que los precios de la gasolina se estabilicen más cerca de los $3.50 dólares hacia finales de año”, y añadió que “no espero que bajen de los $3 dólares este año a menos que ocurra un shock económico importante, como una recesión”.

El precio promedio nacional alcanzó los $4.30 dólares por galón el 30 de abril de 2026, según datos de AAA. Una estimación de la oficina del senador Ed Markey calcula que el automovilista promedio pagará $1,096 dólares más en gasolina durante 2026 respecto al 2025 y advierte que “es probable que estas cifras sean una subestimación”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto de las familias en 2026

¿Por qué el gasto del consumidor subió si las familias están más presionadas?

Porque los precios más altos, especialmente de la gasolina, obligan a gastar más dinero por los mismos bienes y servicios. El aumento indica que las familias pagan más por lo mismo.

¿Cuánto más están gastando los hogares hispanos de bajos ingresos en gasolina?

La gasolina representa entre el 8% y el 10% del gasto total con tarjeta de los hogares de bajos ingresos, el doble que para los hogares de altos ingresos, y en marzo ese gasto subió 16.5%.

¿El reembolso de impuestos ayuda a cubrir el alza del combustible?

El aumento en los reembolsos de 2026 podría cubrir entre 4 y 12 meses del incremento en el gasto de gasolina. Pero los reembolsos más grandes benefician más a los hogares de mayor ingreso.

¿Cuándo podrían bajar los precios de la gasolina?

Mark Zandi, de Moody’s Analytics, estima que los precios podrían estabilizarse cerca de $3.50 por galón hacia finales de 2026, pero descarta una caída por debajo de $3.

¿Qué categorías de gasto se recortan primero cuando sube la gasolina?

Cuando la gasolina consume más presupuesto, los hogares recortan bienes duraderos, buscan opciones más baratas en el supermercado y reducen ‘lujos’ como restaurantes y entretenimiento.

¿Qué pueden hacer las familias hispanas para proteger su presupuesto?

Comparar precios de gasolina, reducir deuda de tarjeta de crédito con el reembolso de impuestos, y priorizar el pago de renta y servicios básicos antes de gastos discrecionales.

Conclusión

El aumento del gasto del consumidor en 2026 no es una señal de prosperidad. Para las familias de bajos y medios ingresos, que incluyen a millones de hogares hispanos, gastar más significa que los precios los obligan a hacerlo.

La gasolina actúa como un impuesto invisible que consume el presupuesto antes de llegar al supermercado o al restaurante. Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga y los precios del combustible se mantienen elevados hasta el otoño, la brecha entre quienes pueden absorber estos costos y quienes no podrán podría convertirse en la fractura económica más profunda de este año.

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