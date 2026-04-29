La deuda de tarjetas en EE.UU. rompe otro récord de $1.28 billones y ya te cuesta más cada mes

Tener una deuda de $11,500 en tarjeta de crédito hoy puede hacerte cientos de dólares al mes solo en intereses. Con tasas cercanas al 24%, abonar esta deuda solo con pagos mínimos puede alargarla durante años, de manera innecesaria.

El dato lo confirma la Reserva Federal de Nueva York: la deuda total en tarjetas alcanzó $1.28 billones al último trimestre de 2025, el nivel más alto desde 1999. Por ello, muchas familias que usan sus tarjetas para cubrir gastos básicos como comida o gasolina, solo están incrementando el costo de una deuda que difícilmente liquidarán.

Un récord que preocupa a los expertos financieros

La deuda total en tarjetas de crédito creció $44,000 millones en solo tres meses, con un alza del 5.5% respecto al año anterior, según la Fed de Nueva York.

En 2021, durante la pandemia, la deuda total era de $770,000 millones. Es decir, en este periodo se elevó en 66%, básicamente porque los precios se dispararon después de la pandemia y los sueldos no alcanzaron para cubrir este incremento.

El número que explica por qué es tan difícil salir de una deuda bancaria

Con una tasa promedio del 23.7% anual, una persona con un saldo de $5,000 en su tarjeta y que paga solo el mínimo pagaría aproximadamente $1,900 en intereses adicionales para saldar esa deuda en 36 meses, según LendingTree.

Michele Raneri, vicepresidenta de investigación de TransUnion, indicó en diciembre de 2025 que “los consumidores están cargando niveles muy altos de deuda y pagando intereses extremadamente elevados”. Y advirtió: “estamos en una situación sin precedentes que sigue empeorando mes a mes”.

111 millones de personas ya no pueden pagar

Un análisis de The Century Foundation y la organización Protect Borrowers de marzo de 2026 reveló que aproximadamente 111 millones de personas (alrededor del 40% de toda la población adulta del país) tienen saldos pendientes en tarjetas, un 17% más que hace cinco años.

Un tercio de esas personas ha tenido que retrasar algún procedimiento médico para cubrir sus pagos. Para muchas familias hispanas de ingresos medios, estos niveles de deuda los están empujando a pedir más crédito para cubrir lo que el anterior ya no alcanza a pagar.

Lo que puedes hacer ahora mismo

No hay solución instantánea, pero estas acciones reducen el costo financiero de una deuda existente:

Transferencia de saldo: varias tarjetas ofrecen APR introductorio del 0% por 12 a 21 meses. Cambiar tu saldo puede ahorrarte cientos en intereses mientras pagas el capital.

varias tarjetas ofrecen APR introductorio del 0% por 12 a 21 meses. Cambiar tu saldo puede ahorrarte cientos en intereses mientras pagas el capital. Paga más del mínimo: doblar el pago mínimo puede reducir a la mitad el tiempo para saldar la deuda y el costo total en intereses.

doblar el pago mínimo puede reducir a la mitad el tiempo para saldar la deuda y el costo total en intereses. Prioriza la tarjeta con mayor tasa: si tienes varios adeudos, liquida primero la que cobra más intereses, para ahorrar la mayor cantidad de dinero por este concepto.

si tienes varios adeudos, liquida primero la que cobra más intereses, para ahorrar la mayor cantidad de dinero por este concepto. Negocia con tu banco: muchas instituciones tienen programas de dificultad financiera que reducen temporalmente la tasa. No están anunciados, pero existen y sirven para estos casos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la deuda de tarjetas en EE.UU.

¿Cuánto debe el hogar promedio en tarjetas de crédito en 2026?

Según la Reserva Federal de Nueva York, el hogar promedio debe aproximadamente $11,500, con una tasa de interés del 23.7% anual, casi el doble de lo que se pagaba en 2013.

¿Por qué la deuda sigue subiendo cuando los analistas afirman que la economía mejora?

Porque los precios básicos siguen altos y los salarios no se han recuperado. Millones de familias usan la tarjeta para cubrir gastos esenciales. El crédito está tapando un hueco de ingresos.

¿Qué es una transferencia de saldo y cómo puede ayudarme?

Es mover tu deuda a una tarjeta con tasa introductoria del 0% por 12 a 21 meses. Durante ese tiempo, cada pago reduce el capital, no los intereses. Puede ahorrarte entre $500 y $1,500.

¿Cómo sé si estoy pagando demasiado en intereses?

Revisa tu estado de cuenta: debe indicar cuánto tiempo tardarías en saldar la deuda pagando solo el mínimo. Si dice más de 5 años, los intereses están consumiendo la mayor parte de tu pago.

Conclusión

La deuda de $1.28 billones se debe a la acumulación de años en que los gastos crecieron más rápido que los ingresos y las tarjetas han llenado ese espacio. Mientras las tasas se mantengan por encima del 23% y los precios no cedan, ese número seguirá subiendo.

La pregunta más importante es si el saldo en su propia cartera ya está costando más de lo que rinde. Revisarlo hoy es más barato que ignorarlo un mes más, cuando la deuda puede hacerse incosteable.

Sigue leyendo:

– Cómo construir crédito en EE.UU. desde cero si no tienes historial en 2026

– Si tu tarjeta de crédito ya dañó tu historial, esto es lo que debes hacer hoy para dejar de perder dinero

– Qué pasa cuando pagas $5,000 de tu deuda de tarjeta de crédito de una sola vez