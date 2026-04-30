El voto latino se aleja de Trump: inflación, aranceles y guerra con Irán golpean el bolsillo

La preocupación económica será la clave que defina el voto latino en Estados Unidos. El 65% de los votantes hispanos en estados clave dice estar “muy preocupado” por el impacto de la guerra con Irán en los precios, según una encuesta de Somos Votantes y Global Strategy Group presentada este 30 de abril. El temor principal es claro: que la inflación vuelva a subir y golpee gastos básicos como gasolina, renta y alimentos.

Este contexto también está perfilando las preferencias políticas para las elecciones intermedias de noviembre. Los demócratas tienen una ventaja de +20 puntos en la intención del voto genérico entre latinos, mientras que un análisis complementario de Americans for Tax Fairness señala que la creación de empleo en sectores con alta presencia latina cayó 35% en los primeros meses del nuevo mandato de Trump frente al mismo periodo de la administración Biden.

Para millones de familias, el impacto no es abstracto: el impacto negativo de las finanzas en cada compra y en cada recibo terminará por pasarle factura al gobierno en las próximas elecciones.

El bolsillo latino ya resiente el costo de la guerra con Irán

La mayor preocupación de los encuestados no es la migración o algún tema cultural: es económica y tiene una causa concreta. El 65% de los votantes latinos en los estados encuestados señala como “muy preocupante” que la guerra de Donald Trump con Irán esté empujando la inflación al alza, mientras que el 64% menciona que la gasolina encareció como consecuencia directa del conflicto, de acuerdo con los datos de Somos Votantes y GSG Political.

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“Trump prometió que iba a bajar los precios desde el primer día”, señaló Emmanuelle Leal Santillan, directora nacional de Comunicaciones y Medios de Somos Votantes, durante la conferencia. “Los votantes se han arrepentido. Los datos califican pésimamente a Trump en la economía y el apoyo a Trump y a los republicanos estará fuertemente influido por sus calificaciones entre los latinos”, afirmó.

Los aranceles rompieron la alianza: los hombres latinos se alejaron del bando republicano

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es que el desplome de apoyo a Trump no ha sido gradual ni homogéneo. Leal Santillan indicó que los hombres latinos son el segmento que en mayor proporción respaldó a Trump en noviembre de 2024 y ante la realidad actual, ahora se han alejado.

“El desplome de apoyo está en los votantes hombres latinos: en el verano (2025), con la entrada en vigor de los aranceles, los hombres comenzaron a quitarle el apoyo a Trump, por el efecto de estas políticas en sus bolsillos”, sostuvo la portavoz.

El arancel generalizado de 10% sobre importaciones, y los costos adicionales que se han trasladado al consumidor final es el punto de quiebre para un segmento que había votado por los republicanos, motivado por los valores y el orden social de su plataforma, no por política fiscal.

Los empleos en industrias latinas cayeron 35% en el gobierno de Trump

La otra cara de ese desencanto latino por el gobierno tiene cifras duras. Un análisis de ATF, con datos del Departamento de Trabajo, revela que el crecimiento del empleo en industrias con alta concentración de trabajadores latinos (construcción, servicios, manufactura, limpieza, restauración), se derrumbó 35% durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump, en comparación con el mismo período del gobierno de Joe Biden.

Eso equivale a cerca de 300,000 empleos menos de los que se habrían generado al ritmo de 2024. “La economía del presidente Trump para los multimillonarios está fallando a la gente trabajadora común, especialmente a aquellos que han sufrido más históricamente: trabajadores jóvenes, negros y latinos”, afirmó David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness.

Por qué los latinos votaron por Trump pese a que las políticas los afectaban

La encuesta documenta el desencanto latino y los motivos que lo provocaron. Drake Sterling, representante de la organización Network en la conferencia, ofreció una lectura ideológica que explica las decisiones electorales de los latinos:

“Los latinos no votaron por sus propios intereses económicos. Factores estructurales y culturales hicieron que muchos latinos votaran por Trump pese a que las políticas afectaron sus intereses: identidad, valores, antielitismo, inflación, crimen, migración. Priorizaron seguridad y orden social. Es un fenómeno multifactorial”, sostuvo Sterling.

Esta distancia entre valor y voto es lo que los republicanos capitalizaron en la elección presidencial, pero según la encuesta, esta preferencia está empezando a revertirse.

Los demócratas ya tienen +20 en el voto genérico latino

De acuerdo con la encuesta, los demócratas llevan una ventaja de +20 puntos en el voto genérico en los estados encuestados (55% frente a 35%) y +12 puntos a nivel distrital (53% frente a 41%).

Sin embargo, Somos Votantes advirtió que la popularidad de Trump no ha tocado piso. “Se espera que siga cayendo hacia noviembre, y los votantes latinos se dicen muy motivados a votar”, indicó Leal Santillan.

Esa combinación de baja aprobación y alta motivación es precisamente lo que los estrategas demócratas buscan como motor en estados como Texas y Florida, donde los distritos TX-15, FL-07 y FL-27 están en disputa.

Lo que esto significa para el lector hispano antes de noviembre

Más allá del análisis político, los datos de esta encuesta tienen implicaciones prácticas para la comunidad hispana:

Tus preocupaciones económicas ya son parte del debate electoral : la gasolina cara, los aranceles y el costo de Medicaid están en el centro de las encuestas.

: la gasolina cara, los aranceles y el costo de Medicaid están en el centro de las encuestas. El voto latino importa más que nunca : con márgenes cerrados en estados clave, la participación hispana puede definir quién controla el Congreso en noviembre de 2026.

: con márgenes cerrados en estados clave, la participación hispana puede definir quién controla el Congreso en noviembre de 2026. Informarse antes de votar: organizaciones de la comunidad latina cuentan con recursos en español para entender cómo políticas como aranceles, Medicaid y energía afectan directamente el presupuesto familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de la economía en el voto latino para noviembre

¿Qué es la encuesta de Somos Votantes y qué mide?

Es un sondeo realizado que mide las preferencias de votantes latinos registrados en estados y distritos considerados competitivos para las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

¿Por qué los aranceles afectan especialmente a los latinos?

Porque muchos trabajadores hispanos se concentran en sectores como construcción, manufactura, servicios y restauración. Son los más expuestos a los costos adicionales que generan los aranceles

¿Cómo afecta la guerra con Irán al bolsillo hispano?

La guerra disparó los precios del petróleo y la gasolina. El 64% de los latinos encuestados en estados clave lo identifica como una consecuencia directa del conflicto.

¿Cuánto cayó el apoyo latino a Trump?

Los demócratas tienen una ventaja de +15 puntos en afiliación partidista en los estados encuestados y +20 en el voto genérico. El mayor cambio se produjo entre los hombres latinos.

¿Qué pasó con los empleos latinos bajo Trump?

Según ATF, se crearon cerca de 300,000 empleos menos en industrias con alta presencia latina durante los primeros 14 meses de Trump frente al mismo período bajo Biden, una caída del 35%.

¿Qué motivó a muchos latinos a votar por Trump en 2024 si las políticas los perjudicaban?

Según Drake Sterling de Network, fue un fenómeno multifactorial: identidad, valores conservadores, antielitismo, preocupación por el crimen y la migración.

Conclusión

Los números presentados este jueves dibujan un panorama claro para la plataforma republicana: el voto latino, que Trump ganó parcialmente en 2024, se está deshaciendo bajo el peso del costo de vida creciente, que se ha visto afectado con gasolina cara, los aranceles y los recortes a programas como Medicaid.

La encuesta de Somos Votantes y ATF es una fotografía del descontento y también una advertencia de que noviembre de 2026 puede ser muy diferente a noviembre de 2024. La pregunta es si el desencanto con el gobierno se traducirá en votos concretos en las urnas.

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