Mets rompen racha de 12 derrotas con victoria en regreso de Juan Soto

Los New York Mets rompieron la racha de derrotas más larga en más de 20 años con la victoria 3-2 ante los Minnesota Twins este miércoles.

El equipo metropolitano consiguió la ventaja en el octavo inning y Luke Weaver asumió la responsabilidad de cerrar el juego y asegurar la primera victoria en dos semanas.

Con este triunfo, los Mets cortaron la sexta cadena de derrotas más larga en la historia de la franquicia. No ganaban desde el 7 de abril cuando derrotaron a los Arizona Diamondbacks.

La victoria contó con el regreso de Juan Soto, quien se fue de 3-1 con un boleto recibido. Este fue el primer juego de Soto con los Mets en tres semanas después de una lesión en su pantorrilla.

Aunque las malas noticias no acaban para los Mets. Francisco Lindor salió del encuentro luego de una lesión en su pantorrilla y se desconoce cuánto tiempo le tomará fuera del terreno de juego.

Mets logran bateo oportuno para salir de mala racha

Los Mets tuvieron un bateo oportuno y se apoyaron en la gran salida de Clay Holmes, quien lanzó 7.0 innings con solo dos carreras permitidas, 5 hits y 3 ponches.

El derecho permitió las dos carreras por fly de sacrificio y un jonrón del jardinero central Byron Buxton.

Francisco Lindo inauguró el marcador con un hit en el primer inning. Francisco Álvarez puso nuevamente a ganar a los Mets en el quinto capítulo con un doble.

Buxton empató el marcador en el sexto inning, y el empate se mantuvo hasta el octavo episodio.

Con hombres en primera y segunda, Mark Vientos logró un sencillo al jardín derecho, suficiente para que Brett Batty anotara y conseguir la ventaja.

Carlos Mendoza decidió usar a Luke Weaver como cerrador y sacó los dos primeros outs por la vía rápida. Recibió un hit, pero logró ponchar a Buxton para el out 27 y poner fin a la racha de derrotas.

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