¿Caldo de huesos solo? Por qué estás desperdiciando el colágeno si no añades estos 3 ingredientes

El caldo de huesos es un alimento rico en proteínas y colágeno. Actualmente, su consumo va en aumento y se conocen nuevas especificaciones que lo pueden convertir en un alimento funcional. La clave reside en incorporar ingredientes específicos con compuestos que ayudan a que el cuerpo sintetice el colágeno de manera efectiva.

El chef profesional especializado en cocina vegetal y saludable, conocido en redes como Wen, explica que muchos creen que consumir caldo de huesos o manitas de cerdo es suficiente para ver resultados en la piel, pero la realidad es un poco más compleja.

El experto, con amplia trayectoria en restaurantes de alta gama, destaca que cuando ingerimos estos alimentos, ese colágeno no llega directamente a los tejidos. “Tu cuerpo descompone el colágeno ingerido en aminoácidos y luego debe reconstruirlos desde cero. El fallo de la mayoría no es la falta de aminoácidos, sino la falta de los ‘activadores’ necesarios para que esa reconstrucción ocurra”, señala.

Los pilares de la reconstrucción: azufre, vitamina c, hierro y cobre

Para que el organismo logre formar colágeno, necesita de una sinergia de compuestos esenciales:

Azufre: Ayuda a que la estructura proteica se forme correctamente.

Ayuda a que la estructura proteica se forme correctamente. Vitamina C e Hierro: Son claves para que el colágeno se estabilice .

Son claves para que el . Cobre: Crea los enlaces que le otorgan fuerza y resistencia a los tejidos.

La paradoja del colágeno

El problema no es el caldo, sino cómo lo combinamos. Según explica Wen: “Un caldo de huesos solo no hace mucho; pero si añades cebolla (azufre), legumbres (hierro/cobre) y finalizas con pimientos rojos (vitamina C), entonces sí estás creando las condiciones ideales”.

Esta es la razón por la que los alimentos tradicionalmente ricos en colágeno no son los únicos imprescindibles para producirlo. De hecho, a menudo no aportan todos los aminoácidos esenciales. Por ello, una proteína completa (huevo, pescado o soja) puede ser incluso más efectiva para este fin biológico.

Cómo sacarle el mayor provecho al caldo de huesos

“No necesitas comer colágeno, necesitas crear colágeno”, destaca Wen. Manejar esta información cambia la perspectiva en la cocina: dejas de pensar en qué alimento es “bueno” de forma aislada y empiezas a pensar en qué necesita tu cuerpo para construir salud.

Alimentos aliados para la formación de colágeno

Si quieres potenciar la producción natural de colágeno, asegúrate de incluir estos grupos en tu dieta diaria:

Fuentes de Azufre: Cebolla morada y blanca.

Cebolla morada y blanca. Proteínas completas: Huevo , soja y pescado .

, y . Vitamina C: Pimentón (pimiento), limón y otros cítricos.

(pimiento), limón y otros cítricos. Hierro y Cobre: Frutos secos y legumbres.

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