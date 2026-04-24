De opaca a radiante: por qué beber estos 3 jugos con retinol vegetal es más efectivo para frenar las arrugas

Combinar vegetales y frutas en jugos y licuados puede ser una estrategia poderosa para nutrir tu piel desde el interior. El uso de ingredientes ricos en vitamina C (como cítricos, bayas y pimientos) promueve la síntesis de colágeno, mientras que alimentos como la zanahoria, la batata y las espinacas son fuentes esenciales de betacarotenos para la producción de retinol (vitamina A).

Estudios científicos y expertos en nutrición confirman que la combinación de vegetales y frutas tiene la capacidad de hidratar la piel, aportarle mayor elasticidad y mejorar la densidad cutánea al elevar los niveles de colágeno y antioxidantes en el organismo.

A continuación, te presento 3 jugos para nutrir la piel que transformarán tu rutina:

1. El elixir cítrico-verde

Licuado de cítricos y espinacas: Una bomba de vitamina C y antioxidantes diseñada para estimular la síntesis de colágeno y proteger la barrera cutánea del daño oxidativo. Crédito: Shutterstock

Un clásico de los jugos verdes es la mezcla de naranja y espinacas. La vitamina C de la naranja estimula el colágeno, mientras que las espinacas aportan vitamina A para la regeneración celular, combatiendo los efectos del estrés oxidativo que acelera el envejecimiento prematuro.

El consumo regular de jugos cítricos ayuda a mejorar la estructura de la dermis y reducir la formación de arrugas. Según estudios publicados por PubMed, el jugo de cítricos ha demostrado ser efectivo en la prevención del daño cutáneo inducido por factores ambientales.

Ingredientes:

2 naranjas (peladas, sin semillas).

(peladas, sin semillas). 1 taza de espinacas frescas.

frescas. ½ pepino .

. Agua al gusto.

Preparación: Agrega todos los ingredientes en la licuadora y mezcla bien hasta que se integren por completo. Bebe sin colar para aprovechar toda la fibra y nutrientes.

2. Boost de zanahoria y batata (camote)

Tu piel comienza en tu cocina. Prueba este mix de zanahoria y batata rico en betacarotenos para obtener ese brillo natural y saludable desde el interior, Crédito: Shutterstock

Esta deliciosa combinación aporta un alto contenido de betacaroteno (precursor del retinol) y vitamina C. Es un combo ideal para aumentar la densidad de la piel y darle un brillo saludable.

Para obtener retinol de forma natural, debemos mirar hacia los alimentos ricos en vitamina A. Existen dos fuentes principales:

Vitamina A preformada: Se encuentra en productos de origen animal, como lácteos. Provitamina A (carotenoides): Proviene de fuentes vegetales como las verduras de hoja verde y hortalizas naranjas. Ambas cumplen una función esencial en la salud dermatológica.

Ingredientes:

2 zanahorias .

. 1 batata pequeña (cocida o rallada para facilitar el licuado).

(cocida o rallada para facilitar el licuado). Jugo de 1 limón .

. Jengibre al gusto.

Preparación: licúa los ingredientes con un poco de agua hasta obtener una textura suave. El limón no solo aporta sabor, sino que ayuda a estabilizar los nutrientes.

3. Batido de bayas y pimiento rojo

Aunque suene inusual, el pimiento rojo es una de las mayores fuentes de vitamina C. Al combinarlo con frutos rojos, creamos una bomba de antioxidantes que mejora la elasticidad e hidrata la piel desde el interior.

Ingredientes:

1 taza de frutos rojos (fresas, arándanos o frambuesas).

(fresas, arándanos o frambuesas). ½ pimiento rojo (sin semillas).

(sin semillas). ½ plátano (para dar cremosidad).

(para dar cremosidad). Leche de almendras.

Preparación: Agrega todos los ingredientes en la licuadora, procesa hasta que esté cremoso, sirve y disfruta de este boost de juventud.

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