El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 2 mayo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 2 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Para tu progreso económico será fundamental que estés dispuesto a atravesar un proceso arduo, porque solo involucrándote a fondo consolidarás tus negocios. Unir recursos y generar sinergias será clave para potenciarte. Con compromiso, los resultados llegarán a su momento.
Tauro
04/20 – 05/20
En esta Luna Llena tendrás un protagonismo magnético y tus vínculos sacarán a relucir lo mejor de ti. Sin embargo, podrían surgir tensiones, ya que te atraen personas algo controladoras. Para que el amor prospere, será necesario que ambas partes pongan de sí y se encuentren en un punto vital.
Géminis
05/21 – 06/20
Para sostener tu salud física, emocional y espiritual, será vital aprender de las lecciones del pasado. Ilumina tu historia, arroja luz sobre las sombras y evita actuar por inercia. Con esta actitud, tu cuerpo podrá restaurarse, sanar y recuperar su potencia natural.
Cáncer
06/21 – 07/20
Si tienes hijos, ofréceles tu apoyo, sobre todo si atraviesan procesos importantes. También será clave que participes más en tu entorno social; si tienes un grupo de amigos, deja ver cuál es tu pasión profunda. Vive con intensidad este momento único.
Leo
07/21 – 08/21
En esta Luna Llena, un avance en lo profesional impactará positivamente en tu vida personal, trayendo bienestar a tu hogar y a tu familia. Volcarás tu energía en tu ámbito más cercano, recordando que el mundo afectivo es clave para sentirte enraizado y potenciar tus bases.
Virgo
08/22 – 09/22
Tus palabras tendrán poder, así que en cada frase pon intención y profundidad. Te rodearás de personas que ampliarán tu mirada con saberes valiosos. Si quieres viajar, reserva unos minutos al día para proyectarte en ese otro lugar del mundo que te intriga y deseas conocer.
Libra
09/23 – 10/22
Esta Luna Llena marca la necesidad de incrementar tus ingresos. Considera con seriedad la posibilidad de solicitar un préstamo o apoyo económico. Un socio comercial con recursos podría convertirse en la clave para potenciarte en los negocios y empoderarte a nivel financiero.
Escorpio
10/23 – 11/22
Bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se incrementan notablemente. Canaliza esa fuerza para transformar sin dañar a nadie: esa será tu clave. Alguien te ofrece complemento. Confía en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos, ambiciones y proyectos personales.
Sagitario
11/23 – 12/20
En esta Luna Llena, tu caudal espiritual se vuelve especialmente sanador. Ordenar tu casa o tu espacio de trabajo no solo despeja el entorno, también te conecta con recursos de bienestar. Regálate un momento en tu rutina para atender tu mundo interior y restablecer tu salud emocional y espiritual.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu vida social se incrementa con un constante ir y venir de personas que te interesan. Con tus antiguas y nuevas amistades hay una percepción de aprecio, valoración y compromiso. En el amor, te sentirás con la solidez necesaria para expresarte y proyectarte a futuro.
Acuario
01/20 – 02/18
Contarás con el respaldo incondicional de tu familia; esta base sólida te aportará seguridad para ir tras tus ambiciones e involucrarte a fondo en tu trabajo para superarte. Habrá mejoras de estatus que elevarán tu calidad de vida en el ámbito privado y público.
Piscis
02/19 – 03/20
Si necesitas encontrar tu dirección, una caminata por el parque será revitalizante: la energía de la naturaleza transformará tus pensamientos. Comenzarás a considerar la idea de estudiar o formarte, comprendiendo que esa senda podría brindarte una orientación renovada en tu vida.