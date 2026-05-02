Guardia Costera y CBP interceptan a 42 migrantes en playa de Aguadilla, Puerto Rico; cinco estaban heridos

NUEVA YORK – Cuarenta y dos migrantes, la mayoría de origen dominicano, fueron detenidos por personal de la Guardia Costera (USCG) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) mientras intentaban desembarcar ilegalmente en una playa en Aguadilla, pueblo en la costa oeste de Puerto Rico.

En un comunicado este viernes, las autoridades federales en el territorio especificaron que la intervención ocurrió el miércoles en “Survival Beach”.

Los agentes de la CBP y de la USCG en el Sector Ramey detuvieron a 33 nacionales de la República Dominicana, ocho haitianos y un ecuatoriano. Cinco migrantes requirieron asistencia médica y fueron transportados a un hospital local por personal de Servicios Médicos de Emergencia que arribaron a la escena. Su condición de salud se desconoce.

La Guardia Costera utilizó un helicóptero MH-60T Jayhawk como parte de la operación.

El personal de USCG se movilizó a raíz de una comunicación por parte de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico que notificó sobre una embarcación de 30 pies que se acercaba a la costa en horas de la mañana. En vista de los riesgos asociados con la “improvisada” embarcación y la zona rocosa a la que se aproximaba, se desplegó la tripulación aérea para apoyar el rescate.

Entre los heridos, se encontraba un migrante que no respondía a estímulos y otro con una lesión en una pierna, según la información compartida por la Guardia Costera del sector de San Juan.

En la zona de la playa, se rescató a otro migrante que estaba inconsciente y dos más que necesitaban atención médica.

El teniente Ryan Marshall, comandante de la aeronave helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen, resaltó el trabajo coordinado de las agencias en el operativo.

“Elogiamos la profesionalidad de nuestro mecánico de aeronaves y de nuestro nadador de rescate en la ejecución exitosa de una difícil operación de izado en un acantilado, la cual condujo al rescate de un hombre en estado crítico. Me siento increíblemente orgulloso de nuestro equipo, que trabajó codo con codo con la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., la Policía de Puerto Rico, el Control de Tráfico Aéreo de Aguadilla y todos los demás organismos locales de respuesta, para asegurar que esta operación se saldara con el salvamento de múltiples vidas” declaró el encargado del caso.

Reggie Johnson, jefe de Patrulla del Sector Ramey, indicó que la rápida respuesta también fue clave en el proceso.

“La seguridad y el bienestar de cada individuo involucrado son siempre nuestra máxima prioridad, y las acciones de hoy reflejan la dedicación y el profesionalismo de todas las agencias que trabajan de manera conjunta. Nuestros agentes mantienen su compromiso de proteger nuestras fronteras y garantizar que quienes lo necesiten reciban atención médica inmediata. Agradecemos a nuestros socios por su extraordinaria coordinación, la cual fue fundamental para salvar vidas y evitar daños mayore”, argumentó.

Las detenciones están asociadas a la “Operación Vigilant Sentry” (OVS) para supervisión marítima continua en el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos, el Paso de la Mona y el Mar Caribe.

OVS es un plan multiagencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) diseñado para detectar, disuadir e interceptar la migración marítima ilegal y el contrabando en el corredor del Caribe y el estrecho de Florida. El esfuerzo para proteger las fronteras marítimas está liderado por la Guardia Costera en asociación con aliados federales, estatales y locales.

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