Cristiano Ronaldo niega supuesto favoritismo al Al Nassr: “Esto no es bueno”

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre las constantes críticas que rodean a la Saudi Pro League y defendió tanto al campeonato como al Al Nassr FC tras las acusaciones de supuesto favoritismo arbitral hacia su equipo.

Tras la victoria 2-0 del Al Nassr sobre el Al Ahli Saudi FC, varios jugadores del Al Ahli expresaron públicamente su molestia, insinuando que el conjunto de Ronaldo habría sido beneficiado por decisiones arbitrales.

Ante esas declaraciones, el cinco veces ganador del Balón de Oro fue contundente y mostró su molestia por el ambiente que se ha generado alrededor del torneo.

FELIX ➡️ RONALDO 🔥



The Portugal legend heads it home to put Al-Nassr in front 🇵🇹🎯 pic.twitter.com/EPbOEMM6zq — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 29, 2026

“Creo que esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja. Esto es fútbol, no una guerra. Sabemos que tenemos que luchar, todos queremos ganar. Pero no todo está permitido”, afirmó Ronaldo.

El astro portugués aseguró además que dará una explicación más amplia una vez finalice la temporada, ya que considera que la imagen del campeonato saudí se está viendo perjudicada por las constantes polémicas y críticas públicas entre clubes y jugadores.

“Voy a hablar al final de la temporada porque he visto muchísimas cosas malas. Muchos jugadores se han quejado, publicando en Instagram y Facebook, hablando de los árbitros, de la liga y del proyecto. Esto no está bien. Este no es el objetivo de la liga”, señaló.

Al Nassr busca el título en medio de críticas en Saudi Pro League

Ronaldo también dejó claro que la intención de la Saudi Pro League es competir a nivel internacional y acercarse a las grandes ligas europeas, algo que, según él, no será posible si continúan las disputas públicas y los cuestionamientos constantes.

“Debemos dar ejemplo, no solo aquí sino también en Europa, demostrando que queremos competir con ellos para ser una de las mejores ligas del mundo. Pero así, creo que deberíamos analizarlo y dejar de lado las críticas, porque para mí esto no es fútbol”, agregó.

Las declaraciones del atacante llegan en medio de una temporada cargada de tensión deportiva y extradeportiva.

“Ha sido una temporada difícil, no solo en la cancha, sino también fuera de ella. Sabemos el poder que tienen otros equipos, pero tendré la oportunidad de hablar al final de la temporada”, comentó el portugués.

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