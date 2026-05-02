César Montes se lesiona y prende alarmas en México para Mundial 2026

César Montes encendió las alarmas en la selección de México, luego de salir lesionado al minuto 22 en el partido del Lokomotiv Moscú y el Dynamo de Moscú en la liga de Rusia.

Montes salió en sustitución por Gerzino Nyamsi. El defensor mexicano ha sido uno de los jugadores fijos del club ruso, disputando 25 partidos y cuatro goles en lo que va de temporada.

Esta salida de Montes por lesión causa alarma en México, cuando restan 41 días para el comienzo del Mundial 2026. Montes se espera sea uno de los fijos de la lista de Javier Aguirre.

No es la primera vez que Montes se va por lesión en los primeros minutos de un partido. Hace un mes, se marchó lesionado a la media hora del juego entre Lokomotiv Moscow y Akhmat Grozny en la Jornada 20 de la Liga Premier de Rusia.

¡ALARMAS EN EL TRI! 🚨🇲🇽



César Montes (29) 🇲🇽 tuvo que salir de cambio apenas al MINUTO 22 de su partido en Rusia debido a una molestia 🏥🇷🇺



📌 A solo unas semanas de iniciar el Mundial, el estado físico del central mexicano enciende todas las alertas 😨



Esperemos no sea grave… pic.twitter.com/9U8NM12AME — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 1, 2026

Aunque en esa ocasión igual asistió a la convocatoria de México y disputó los dos partidos con 180 minutos, además de ser el capitán de la selección mexicana contra Bélgica y Portugal.

De regreso a Rusia, no fue convocado al partido de la jornada 21, pero después jugó los siete partidos siguientes, todos los minutos, hasta este viernes que dejó la cancha a los 22 minutos.

La lesión que sufrió César Montes

Mikhail Galaktionov, entrenador del Lokomotiv de Moscú, no tenía certezas sobre la gravedad de la lesión de Montes, aunque especificó que era algo muscular en sus piernas.

“Es difícil decir sobre Montes. Sentía algo con el músculo. Nicholas tiene cosas peores, algo con la rodilla y las predicciones preliminares no son muy buenas”, dijo sobre los elementos lesionados este viernes.

A pesar de haber salido del encuentro, aún el club no ha informado en un reporte médico el alcance de la lesión que sufrió el defensor mexicano.

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