Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 2 de mayo

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 2 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 5 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:46 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:50 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con alguna llovizna. La temperatura máxima estimada será de 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 52 (11ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 84% por la mañana, 25% por la tarde y 84% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima