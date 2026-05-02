Vea cómo Aiunii se “robó el show” en el concierto de su mamá Zhamira

Si algo han demostrado Zhamira y Jay Wheeler es que son una familia bien unida junto a su pequeña “toktoker” Aiunii y en el reciente concierto de la cantante venezolana en Puerto Rico, que dio inicio al tour “Curita al corazón”, esta no solamente asistió con su esposo, sino que también se llevaron a su hija, quien cautivó a todo el público cantando junto a Zhamira.

Desde hace varios meses, Aiuni viene apareciendo en las distintas plataformas de redes sociales, con el consentimiento de sus padres, evidentemente, y la mayoría de sus ocurrencias se vuelven tendencia, debido a su inteligencia y su espontáneidad a la hora de expresarse.

Aiuni canta junto a Zhamira

Uno de los momentos más conmovedores de la noche, ocurrió cuando le acercaron a Aiunii a Zhamira al escenario y la venezolana le dedicó con mucho sentimiento la canción de “Bienvenida“, escrita justamente para ella (Aiunii) cuando estaba en su “panzita”.

Lo mejor es que la pequeña la acompañó pidiéndole el micrófono en algunas ocasiones y tarareando la canción junto a ella. Un clip que seguramente será eterno en la memoria de Zhamira, quien disfrutó al máximo el concierto mostrando una grandiosa conexión con su público.

Jay Wheeler defiende a su hija

Uno de los momentos más virales de Aiunii fue cuando repitió en varias ocasiones lo que significa una mala palabra en varios países latinos y, aunque muchas personas lo tomaron simplemente como algo divertido, otros criticaron a sus padres por permitírselo y Wheeler comentó algo respecto a eso en el show.

En una intervención, el cantante apodado como “La voz favorita” aprovechó para dejar claro algo: “A todos los fanáticos de Aiunii, gracias“, dijo, para luego dedicarle una palabra obscena a todos los que criticaron que la pequeña Aiunii dijera “m*amag*uevo” en un streaming. Jay también agradeció a todos los que han apoyado la carrera de Zhamira y los que asistieron a la primera función de su gira.

¿Cuándo son las próximas presentaciones de Zhamira Zambrano en su tour?

14 de mayo: Miami, Florida (sold out)

17 de mayo: Orlando, Florida (sold out)

19 de mayo: New York (Irving Plaza, sold out)

23 de mayo: Santo Domingo, República Dominicana

31 de mayo: Buenos Aires, Argentina

1 de junio: Santiago de Chile (sold out)

2 de junio: Santiago de Chile (sold out)

5 de junio: Lima, Perú

31 de julio: Reading

1 de agosto: Boston

13 de agosto: Chicago

14 de agosto: Atlanta

19 de agosto: San José, Costa Rica

21 de agosto: Bogotá, Colombia

23 de agosto: Quito, Ecuador

5 de septiembre: Tenerife, España

7 de septiembre: Gran Canaria, España

10 de septiembre: Barcelona, España

13 de septiembre: Madrid, España.

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