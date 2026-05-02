Luis Fonsi estuvo presente en reunión de los Backstreet Boys y *NSYNC

En una noche pensada para celebrar el Derby de Kentucky, Luis Fonsi terminó robándose buena parte de la atención. El cantante apareció como invitado especial durante la presentación de Joey Fatone y terminó compartiendo el escenario con rostros que marcaron la música pop de finales de los 90 y comienzos de los 2000.

El integrante de *NSYNC llamó primero a su compañero de banda Lance Bass, luego invitó a Howie Dorough, de los Backstreet Boys, y después sumó a Brian Quinn, de “Impractical Jokers”.

El último en unirse fue Fonsi, a quien Fatone conoce desde la época de la prepa. Juntos interpretaron “I Want It That Way” y “Bye Bye Bye”, lo que encendió a los asistentes de la Gala de la Víspera del Derby de Kentucky de Barnstable.

La Gala Barnstable Brown y su importancia

El encuentro tuvo lugar en la tradicional Gala Barnstable Brown Derby Eve, una cita que inaugura el fin de semana del Derby de Kentucky.

La anfitriona Patricia Barnstable Brown volvió a abrir las puertas de su icónica casa en Louisville para recibir a celebridades, artistas y deportistas que se mezclaron en una alfombra roja vibrante, pese al frío inusual de la noche.

La gala, considerada por Condé Nast como una de las “Diez mejores fiestas del mundo”, celebraba su edición número 37. En esa atmósfera desfiló un abanico variado de invitados: Patti LaBelle, Chaka Khan, The War and Treaty, Lance Bass, Howie Dorough, Joey Fatone, Tanya Tucker y los integrantes de la banda local Nappy Roots, todos listos para subir al escenario.

Entre quienes asistían por primera vez estaban la atleta olímpica Lolo Jones y el presidente de la UFC, Dana White, que comentó: “No tengo ninguna expectativa. Debería ser divertido”.

¿Habrá una colaboración entre Backstreet Boys y NSYNC?

En medio de ese ambiente pop, volvió a circular un rumor que los fans llevan años esperando: ¿podría ocurrir un proyecto conjunto entre Backstreet Boys y *NSYNC? La idea no es descabellada.

En 2025, en una entrevista con la revista “Parade”, Nick Carter contó que esa posibilidad ha estado sobre la mesa: “Lo hemos hablado mucho, la verdad. Hemos tenido esas conversaciones internamente con los representantes. Simplemente aún no se ha concretado”, confesó.

Carter recordó además la experiencia de NKOTBSB, la gira que compartieron con New Kids on the Block entre 2011 y 2012 y que marcó un momento histórico para el pop de los 90. “Fue una experiencia fantástica para nosotros y para los fans porque nunca pensaron que sucedería”, señaló.

Aunque *NSYNC no ha hecho una gira desde 2002, la actividad reciente de sus miembros, sumada a momentos como el de esta gala, aviva esta ilusión.

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