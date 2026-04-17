“De Lejitos”, el nuevo éxito de Jay Wheeler que va rumbo a nueve millones de vistas en YouTube

El cantante de reguetón Jay Wheeler está preparando el lanzamiento de un nuevo disco y uno de los temas que serán parte de esta producción fue estrenado hace una semana, superando los ocho millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

“De Lejitos” fue el sencillo que el puertorriqueño estrenó el 9 de abril, como un adelanto de lo que será el álbum titulado “La Voz Favorita”, el cual estará disponible a partir del mes de mayo.

El preview fue clave en el éxito de “De lejitos”

Una de las claves en el éxito de este tema fue un clip preview que compartió el día previo al lanzamiento, además de un streaming que realizó en la plataforma Kick donde participó su hija Aiuni y atrajo el interés de muchas más personas por querer escuchar el tema.

Eso fue un factor influyente para que una semana después este sea el sencillo más escuchado en Puerto Rico y una de las canciones latinas más escuchadas en el mundo. El video oficial lo han visto exactamente 8,911,206 personas en YouTube, al momento de realizar esta nota.

La canción se hizo popular no solamente en YouTube o Spotify; un fragmento de la estrofa se volvió un trend viral en Tik Tok que están haciendo muchas chicas y que también fue impulsado por Aiuni.

¿Cómo va Jay Wheeler con los preparativos del álbum?

A falta de pocos días para el nuevo lanzamiento de su disco, Wheeler está completamente seguro de que será un éxito y mediante una imagen en un estudio de grabación con un pie de foto que indicaba: “El álbum está en un 99%“, confirmó que solo le queda afinar los últimos detalles.

Más allá de su talento musical, el cantante boricua está demostrando que se puede ser artista y, a su vez, pasar tiempo de calidad con tu familia, tras demostrar constantemente que es un hombre de hogar junto a su esposa Zhamira y su hija Aiuni.

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