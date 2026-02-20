Las mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 convirtió el Kaseya Center de Miami en un escenario vibrante donde la música latina se sintió poderosa y diversa. Desde sorpresas inesperadas hasta estrenos mundiales, cada artista aportó un momento propio a una gala que no bajó el pulso en ningún instante.

Thalía mostró que la experiencia y el carisma pueden sostener una gala entera. La reina mexicana no sólo brilló como anfitriona, también conquistó al público cuando presentó por primera vez en televisión su versión en cumbia de “Dancing Queen”. Su actuación mezcló nostalgia, sabor latino y una vibra fresca que dejó claro por qué sigue siendo tan querida.

El opening de la ceremonia tuvo a dos potentes figuras: Marc Anthony y Nathy Peluso. Su premier global televisiva de “Como en el Idilio” hizo que la audiencia se pusiera de pie desde el primer instante. La química entre ambos funcionó como un motor que encendió la fiesta mientras Marc celebraba un hito que fue nada más y nada menos que su primer dúo original de salsa con voz femenina en tres décadas.

Mensajes poderosos y dúos soñados con Romeo Santos

Entre los momentos que provocaron ovaciones, destacó Romeo Santos al recibir el premio Artista del Año – Tropical. Aprovechó su espacio para levantar la voz en defensa de la comunidad migrante latina, regalando un mensaje que resonó en el recinto. Poco después, unió fuerzas con Prince Royce para un medley vibrante de “Better Late Than Never”, donde la química fue evidente y el público no dejó de corear.

La emotividad llegó de la mano de Gloria Trevi, quien interpretó “Un Abrazo” con una sensibilidad que dejó al escenario conmovido. Vestida de blanco y dueña de cada gesto, transmitió un mensaje de resiliencia que conectó profundamente con los asistentes.

El toque sensual de la noche lo dieron Maluma y Kany García con “1+1”. La puesta en escena, inspirada en una plantación de café colombiano, mostró el aire íntimo de una colaboración que debutó con toda la fuerza en televisión.

Carín León lleva el regional al centro del escenario

El sonido regional mexicano tuvo su instante con Carín León y su interpretación televisiva de “Lado Frágil”. Un momento honesto, cargado de sentimiento y poderoso en su sencillez.

La dominicana Tokischa presentó “Ridin” subida en un toro metálico y con toda la energía que la caracteriza. Su apuesta por el empoderamiento femenino y el erotismo encendió al público con una propuesta visual atrevida y coherente con su estilo.

Además de su presentación inicial, Marc Anthony regresó para recibir el premio La Mezcla Perfecta del Año por “Que Me Quiera Ma’”. Aseguró estar “en shock” y dedicó el reconocimiento a su equipo, subrayando lo esencial que es para su carrera.

Carlos Vives trajo romance y sabor vibrante

Carlos Vives estrenó “Te Dedico” con su sello inconfundible, fusionando vallenato y pop. Su presentación fue una de las más celebradas por su calidez y honestidad.

Convertido en figura clave del género, Arcángel recibió el Premio Ícono Urbano y lo dedicó a su madre y a su hermano Justin. El homenaje musical incluyó a colegas como Jhayco, J Balvin, Jay Wheeler, Mora, Sech y Eladio Carrión.

Juanes celebró su trayectoria con un popurrí explosivo

Juanes presentó un popurrí de clásicos como “Camisa Negra” y “Nada Valgo Sin Tu Amor”. También recibió el Premio a la Trayectoria y dejó un consejo para quienes sueñan con hacer música: “Tengamos inteligencia sentimental”.

Por su parte, Sebastián Yatra puso a bailar al Kaseya Center con “Canción para Regresar” y “Una Vaina Bien”, acompañado por Gente de Zona y Silvestre Dangond.

El Premio a la Excelencia fue para Paloma San Basilio, quien compartió escenario con tres voces jóvenes: Elena Rose, Yami Safdie y Sofía Reyes. Un momento donde distintas generaciones celebraron juntas el poder de la música.

Sigue leyendo:

Bad Bunny arrasa en Premio Lo Nuestro 2026 con seis galardones

Los mejores looks de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026