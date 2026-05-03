Arquidiócesis de Nueva York propone acuerdo de $800 millones por casos de abuso sexual

La Arquidiócesis de Nueva York propuso un acuerdo de $800 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por unas 1,300 presuntas víctimas de abuso sexual, en lo que sería uno de los mayores pagos de este tipo en Estados Unidos, informó ABC7NY.

El plan contempla la creación de un fideicomiso para los sobrevivientes durante 15 meses, con un desembolso inicial de $615 millones de dólares. Los denunciantes podrían optar por un pago único de $250,000 dólares.

Además de la compensación económica, la Iglesia se compromete a divulgar documentos relacionados con los acusados y a mantener una lista pública del clero implicado.

La propuesta llega tras meses de medidas financieras drásticas por parte de la arquidiócesis, que incluyen la venta de propiedades valiosas, despidos de personal y recortes presupuestarios para reunir fondos.

Aun así, el abogado Jeff Anderson, que representa a unas 250 personas, señaló que algunos ven el acuerdo como un alivio, mientras que otros consideran que ninguna cantidad puede reparar el daño sufrido.

“Para algunos, es un verdadero alivio saber que se están tomando medidas y asumiendo responsabilidades. Para otros, solo hay rabia porque no hay manera de aliviar el dolor”, afirmó Anderson, de acuerdo con ABC7NY.

El arzobispo Ronald Hicks, quien expresó un optimismo cauteloso ante el posible acuerdo, destacó que permitiría una compensación más rápida que los procesos judiciales tradicionales y apeló a la comunidad a apoyar a las víctimas en su proceso de sanación.

El contexto financiero de la arquidiócesis, sin embargo, añade presión a las negociaciones.

Según reportó recientemente New York Post, la institución enfrenta un riesgo de declararse en bancarrota si no logra reunir cientos de millones de dólares para hacer frente a unas 1,700 reclamaciones por abusos.

Durante una reunión de emergencia celebrada en abril, se advirtió a los párrocos que podrían verse obligados a aportar hasta $400 millones de dólares desde los fondos de sus propias parroquias.

De acuerdo con ese medio, las ventas inmobiliarias, que en los últimos dos años han alcanzado unos $800 millones de dólares, no han sido suficientes para cubrir las posibles indemnizaciones. Entre las propiedades vendidas figura su antigua sede en Manhattan, adquirida por más de $100 millones de dólares para su reconversión en viviendas.

La arquidiócesis también mantiene una disputa legal con su aseguradora, Chubb, a la que acusa de intentar eludir su responsabilidad de cubrir las indemnizaciones. Por su parte, la compañía sostiene que la Iglesia tenía conocimiento previo de abusos sistemáticos y no actuó adecuadamente.

En caso de no alcanzarse un pacto, los procesos judiciales podrían reanudarse en las próximas semanas.

Sigue leyendo:

• Arquidiócesis de Nueva York en riesgo de bancarrota por millonarias demandas de abuso sexual

• Arquidiócesis de Nueva York crea fondo de $300 millones para miles de víctimas de abuso sexual

• $5 millones de dólares para víctima de abuso sexual en escuela católica de NJ