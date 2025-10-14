$5 millones de dólares para víctima de abuso sexual en escuela católica de NJ

Un ex alumno que afirma haber sufrido abuso sexual hace décadas en la prestigiosa escuela católica de varones Delbarton en Nueva Jersey recibió una indemnización de $5 millones de dólares por parte de un jurado y aún podría obtener más por daños punitivos.

El veredicto del miércoles se produjo tras un juicio de cinco semanas en el Tribunal Superior del condado Morris, donde la víctima anónima identificada sólo como T.M. alegó que un monje de esa escuela secundaria católica benedictina abusó sexualmente de él en la víspera de Año Nuevo de 1975.

Delbarton, ubicada en la elegante localidad Morristown, donde la matrícula es de $48,725 dólares al año, declaró esta semana que estaban “extremadamente decepcionados con el veredicto de este juicio”, destacó New York Post.

Además de expresar “genuina compasión por cualquier víctima de abuso”, Delbarton y los funcionarios de la iglesia afirmaron que “no creen que la indemnización por daños y perjuicios otorgada en este caso sea justa ni razonable”.

“Crucialmente el jurado determinó por unanimidad que la Abadía de Santa María y la Escuela Delbarton no violaron la Ley de Abuso Sexual Infantil de Nueva Jersey” (2019), según la carta escrita por el abad de Santa María, Johnathan Licari, y el director de Delbarton, el padre Michael Tidd, “lo que significa que desconocíamos el presunto abuso y que no hubo mala conducta intencional”.

El jurado se reunirá nuevamente esta semana para determinar la indemnización por daños punitivos en la demanda de T.M. Ésta es la primera demanda por abuso sexual del clero católico que llega a juicio tras la ley retrospectiva de Nueva Jersey de 2019 que permite la presentación de casos de abuso sexual infantil con décadas de antigüedad. Hay casi 40 demandas contra Delbarton por abuso sexual pendientes de veredicto, que incluyen a varios miembros del clero de la escuela, incluso al ex director el obispo auxiliar Elías R. Lorenzo, quien podría ser el próximo cardenal del estado.

Más recientemente, una demanda presentada en 2021 por un ex alumno alega haber sido violado y abusado más de 150 veces por un trío de monjes cuando cursaba 7mo grado en Delbarton en la década de 1970.

“Estoy muy orgulloso de que la víctima se mantuviera firme y decidiera contar su historia”, declaró a NorthJersey.com Mark Crawford, director de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes en Nueva Jersey. “Esto debería enviar un mensaje contundente a todas las instituciones: deben tomar las acusaciones en serio (…) Los sobrevivientes no deben tener miedo de alzar la voz y decir la verdad, porque la justicia prevalecerá”.

Es probable que una nueva investigación del gran jurado examine además si el obispo Lorenzo participó en el encubrimiento de las acusaciones que surgieron mientras dirigía la escuela, según líderes estatales, defensores y un abogado que representa a docenas de acusadores de Delbarton.

Delbarton cuenta con una larga lista de ex alumnos famosos, entre ellos el actor de “Juego de Tronos”, Peter Dinklage; el campocorto titular de los Yankees, Anthony Volpe; y los hijos del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

En junio Michael McHugh, veterano sacerdote católico que dirigió parroquias en Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn (NYC), fue oficialmente destituido tras una investigación sobre denuncias de abuso sexual infantil que se remontan a la década de 1980.

A fines de abril la Diócesis Católica Romana de Buffalo (NY) acordó un acuerdo provisional de pagar $150 millones de dólares a más de 800 víctimas de abuso sexual, declaró Mitchell Garabedian, abogado de decenas de acusadores. En otro caso similar reciente, Rolando Ruiz, empleado de una iglesia en Yonkers (NY), fue imputado por los cargos de violación y abuso sexual reiterados de una menor durante varios años.

En marzo Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución. En mayo Axel Palomares, profesor de una escuela secundaria católica privada en Nueva Jersey fue arrestado tras presuntamente crear y poseer material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda