Caridades Católicas responde a incendio mortal en El Bronx

Estamos profundamente entristecidos por el trágico incendio de cinco alarmas en la sección de Belmont en El Bronx, que ha cobrado vidas y ha dejado a muchos otros heridos y desplazados. Visité el lugar y fui testigo de primera mano de la devastación que ha causado este incendio. Las familias lo han perdido todo y muchas ahora enfrentan una incertidumbre inimaginable.

El incendio se desató el martes 21 por la tarde en un edificio residencial de cinco pisos en East 187th Street, propagándose rápidamente a través de múltiples niveles. Dos personas perdieron la vida y al menos 13 más resultaron heridas, incluidos varios bomberos que respondieron valientemente a la emergencia. Decenas de residentes se vieron obligados a huir de sus hogares, con más de 80 personas, incluidos niños, ahora desplazadas y enfrentando la pérdida de todas sus pertenencias.

En nombre de Caridades Católicas de New York, sepan que todos los afectados –incluidas las víctimas, sus familias y toda la comunidad– están en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento tan difícil. También extendemos nuestro más profundo agradecimiento a los bomberos y primeros socorristas que arriesgaron sus vidas en condiciones extremadamente peligrosas.

Caridades Católicas de Nueva York está trabajando activamente para apoyar a los afectados. Nuestros equipos están en el terreno brindando asistencia de emergencia, incluyendo apoyo legal, consejería informada en trauma y ayuda directa –alimentos, ropa, kits de higiene y otros artículos esenciales– a individuos y familias necesitadas. También estamos profundamente agradecidos con la Iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo por abrir sus puertas y ofrecer ayuda y refugio a los afectados.

En momentos como estos, se nos recuerda la fortaleza y resiliencia de nuestra comunidad. Estamos listos para acompañar a nuestros vecinos mientras comienzan el proceso de sanación y recuperación, brindando asistencia de emergencia ahora y apoyando esfuerzos de recuperación a largo plazo mientras las familias reconstruyen sus vidas.

Por favor, continúen manteniéndolos en sus oraciones.

J. Antonio Fernández es el director ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York