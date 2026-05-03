Cómo eliminar pesticidas y agrotóxicos de tus alimentos de forma segura

La mayoría de los vegetales y frutas comerciales son tratados con pesticidas que llegan directamente a nuestras mesas. En muchos casos, terminamos consumiendo estos químicos por el simple desconocimiento de las técnicas correctas de lavado.

La nutricionista Adriana Pinillos explica que el problema principal no es la falta de higiene, sino que, aunque se laven, no siempre se hace de forma eficiente. Esto ocasiona que permanezcan residuos de glifosato y otros agrotóxicos en la piel de los alimentos.

El peligro del cloro y el jabón: mitos desmentidos

Popularmente, se han vuelto virales ciertas tendencias de limpieza que sugieren higienizar alimentos con cloro y jabón. Sin embargo, la experta alerta que el cloro es un producto diseñado para desinfectar superficies y no tiene la capacidad de eliminar residuos de pesticidas.

Por otro lado, el jabón no es apto para el consumo humano; su porosidad permite que queden residuos en el alimento que ingerimos sin darnos cuenta, lo cual representa un riesgo para la salud.

Métodos efectivos: Bicarbonato de sodio y Vinagre

El bicarbonato de sodio no solo limpia, despoja los residuos de pesticidas mediante el remojo adecuado. Recuerda: 1 cucharadita por taza de agua durante 12 a 15 minutos para una desinfección profunda y segura. Crédito: Shutterstock

El bicarbonato de sodio y el vinagre son los verdaderos aliados en la cocina. Según la especialista, el secreto del éxito reside en los tiempos de exposición y la técnica manual.

Uso de bicarbonato de sodio

Para este método, la proporción ideal es de una cucharadita por cada taza de agua. El tiempo de remojo debe ser de entre 12 a 15 minutos.

Frutos rojos y porosos: Para fresas, moras o arándanos, bastan 5 minutos de remojo. Posteriormente, se deben enjuagar con abundante agua frotándolos suavemente con los dedos.

Para fresas, moras o arándanos, bastan de remojo. Posteriormente, se deben enjuagar con frotándolos suavemente con los dedos. Vegetales firmes: En el caso de la manzana, el pepino o la zanahoria, tras el remojo se deben frotar con un cepillo de cerdas suaves. Es importante no usar cepillo en frutos rojos para evitar que se ablanden o dañen.

Opción alternativa: el vinagre

Es otra excelente opción natural. La mezcla consiste en una taza de vinagre por cada litro de agua. Se deben dejar los alimentos en remojo durante 20 minutos y luego enjuagar con abundante agua hasta eliminar cualquier rastro de olor o sabor a vinagre.

¿Cómo lavar las hojas verdes correctamente?

Los vegetales de hoja verde suelen concentrar una mayor carga de pesticidas, según estudios recientes. La clave para limpiar la espinaca, lechuga o cilantro es separar las hojas y sumergirlas en el agua una por una, evitando amontonarlas.

El proceso requiere de 5 a 10 minutos en bicarbonato. Después, es vital enjuagar frotando con las manos. Debemos recordar que la estructura de la hoja retiene más residuos que una fruta de piel lisa y, por ende, requiere de un mayor trabajo manual.

Aunque algunos sectores debaten la idoneidad del bicarbonato o el vinagre para una desinfección total, Pinillos afirma que, si se respetan los tiempos y se realiza un enjuague profundo, el método es realmente funcional.

El ozono: tecnología para la desinfección

Por su parte, la ingeniera en alimentos Marián Zapién manifiesta que el ozono es altamente efectivo para desinfectar. Este actúa como una “lija” que daña las células de los microorganismos.

“Imagínate que el ozono es una lija invisible. Cuando entra en contacto con los microorganismos, empieza a raspar y romper sus paredes y su ADN hasta dejarlos inactivos”, comenta la ingeniera.

Para quienes opten por esta tecnología, es fundamental seguir el paso a paso del fabricante. Los equipos suelen requerir entre 4 a 12 minutos de acción, dependiendo siempre del tipo de alimento que se desee desinfectar.

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