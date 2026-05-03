Fiscalía de EE.UU. afirma que caso contra James Comey se basa en meses de pruebas

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este domingo que la acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, se sustenta en un conjunto amplio de pruebas y no solo en su polémica publicación en redes sociales.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press, Blanche explicó que los fiscales reunieron evidencias durante aproximadamente 11 meses y las presentaron ante un gran jurado.

Aunque evitó detallar el contenido de esas pruebas, señaló que serán expuestas públicamente durante el eventual juicio. “No se trata solo de una publicación en Instagram”, subrayó.

Comey fue acusado la semana pasada de amenazar al presidente Donald Trump, tras compartir una imagen de conchas marinas formando los números “86 47”.

El mandatario reaccionó días después asegurando que su vida “probablemente” estaba en riesgo, y sostuvo que el número “86” puede interpretarse como una expresión de la mafia que significa “eliminar” a alguien.

Asimismo, el senador republicano Thom Tillis cuestionó la base del caso y señaló que no encuentra evidencia de que el término implique un llamado a la violencia. “Si todo esto se basa en una fotografía en la playa, no tiene sentido”, afirmó.

Blanche, por su parte, defendió la acusación y aseguró que el Departamento de Justicia dispone de “pruebas de todo tipo”. Añadió que, aunque la expresión “86 47” aparece con frecuencia en redes sociales, no todas las declaraciones derivan en cargos formales, ya que cada caso requiere una investigación específica.

Según indicó, este año se han presentado decenas de acusaciones por amenazas contra el presidente y otras figuras.

Blanche asumió el liderazgo del Departamento de Justicia tras la destitución de la exfiscal general Pam Bondi el mes pasado.

El año pasado, fiscales federales intentaron presentar cargos contra Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero un juez desestimó esas acusaciones al considerar que el fiscal no había sido designado legalmente.

Blanche insistió en que ese antecedente no guarda relación con la causa actual.

Además, Comey ha sido citado recientemente en otra investigación impulsada por la administración Trump, vinculada a las indagaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

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