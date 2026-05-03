Kanye West se presentará en Albania a pesar de rechazo en otros países europeos

El rapero Kanye West se presentará en concierto en Albania luego que varios países europeos cancelaron varios de sus conciertos de su gira por el continente debido a comentarios antisemitas.

El ministro de Cultura del país balcánico, Blendi Gonxhe, confirmó a AFP el concierto de Kanye West en el país.

Gonxhe dijo que el rapero estadounidense se presentará el 11 de julio en la capital, Tirana, como “una nueva etapa para convertir Albania en un destino para grandes eventos culturales”.

El ministro aseguró que están construyendo una estructura especial para el concierto, que permitirá acoger a 60.000 personas.

Kanye West, también conocido como Ye, tenía previsto recorrer Europa en una gira entre los meses de junio y julio. Sin embargo, Francia, Reino Unido, Polonia y Suiza decidieron no autorizar los conciertos de West previstos en ese país debido a su historial de antisemitismo.

Durante los últimos años, Kanye West causó controversia e indignación debido a sus posturas antisemitas y su admiración a Adolf Hitler. En 2023 también sacó a la venta una camiseta con la cruz gamada en su página web y publicó en 2025 una canción titulada Heil Hitler, prohibida en las principales plataformas.

Albanian Prime Minister announces Kanye West concert in Tirana



Several of Ye's European shows this summer – in the UK, France, Switzerland and Poland – have been cancelled https://t.co/ogQGGiNyrU — NME (@NME) May 3, 2026

Esta postura le valió la pérdida de contratos y miles de seguidores. En enero de este año, el rapero publicó una carta abierta en The Wall Street Journal en la que se disculpaba por sus comentarios antisemitas y atribuyó su comportamiento al diagnóstico de trastorno bipolar, una condición mental que padece desde hace varios años. En su texto, asumió la responsabilidad de sus acciones y el daño que causaron sus palabras especialmente a la comunidad judía.

A principios de abril, los shows de Kanye West en Reino Unido como parte del festival Wireless se cancelaron debido a la negativa del gobierno de permitir el ingreso del rapero al país y el rechazo a sus conciertos por su historial de antisemitismo.

“Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores”, afirmó el primer ministro Keir Starmer sobre el veto.

Suspenden show de Kanye West en Francia

El show de Kanye West en Marsella, Francia, fue pospuesto, según lo anunciado por el propio artista luego de que autoridades francesas expresaran su rechazo al show del rapero.

“Después de mucho pensarlo y considerarlo, es mi decisión personal posponer mi show en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso. Sé que lleva tiempo entender la sinceridad de mi compromiso de reparar el daño. Asumo plena responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero poner a mis fans en el medio. Mis fans lo son todo para mí”, escribió.

Recientemente, el FC Basel, club de fútbol suizo, anunció la cancelación del concierto de Kanye West en el estadio debido a que la postura de West no se alinea con los valores del equipo.

El concierto que se realizaría en Polonia, en el Estadio Slaski de Chorzów, también fue cancelado por “razones formales y legales”, según declaró a medios el director del recinto, Adam Strzyzewski el 17 de abril.

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