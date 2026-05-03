Kylie Jenner es demandada por otra de sus exempleadas domésticas

Mientras que intenta vender su antiguo hogar en Hidden Hills, Kylie Jenner está enfrentando acusaciones por parte de dos de sus exempleadas domésticas. La empresaria y socialité ha sido demandada por acoso y abuso.

La primera de las demandas llegó a finales de abril, y ahora se ha informado que otra exempleada ha presentado una demanda que incluye a la menor del clan Kardashian-Jenner y también a la supervisora ​​de personal Itzel Sibrian, Tri Star Services, La Maison Family Services y a Kylie Jenner Inc..

La segunda mujer en demandar fue Juana Delgado Soto, quien comenzó a trabajar en la mansión de Jenner en 2019 alega que desde el 2023 el trabajo en la propiedad se comenzó a volver insoportable. El cambio se produjo luego de que Itzel Sibrian fuera nombrada como supervisora de personal.

Lo que se explica es que Sibrian la acosaba, la discriminaba y no se cumplía con los pagos de su salario. Aunque los malos tratos venían por parte de esa mujer, a Jenner se le acosa de no haber tomado medidas sobre el caso.

Lo que se presenta en la demanda es que en 2024 presentó una queja ante el departamento de Recursos Humanos, alegando que se burlaba de ella y la humillaba por su acento. Lo único que se hizo fue suspender a Sibrian temporalmente, pero luego regresó al mismo puesto.

Tras quejarse al departamento, en la demanda se cuenta que luego dejó una carta a Jenner para que se diera por enterada del tema. Según “Realtor.com”, la carte decía: “Necesito expresar lo terriblemente maltratada que estoy psicológicamente. Le pido disculpas por haberle informado de todas estas situaciones; sé que usted no habría permitido que esto sucediera si lo hubiera sabido”.

Esta carta la hizo recibir una amenaza de despido y una advertencia para que nunca más intentara contactar a la empresaria.

Por otro lado, la primera demanda presentada por Angelica Vasquez y en su demanda se expresa: “Se le asignaban habitualmente las tareas más difíciles e indeseables; se la excluía del equipo de limpieza; se la menospreciaba y humillaba públicamente delante de sus compañeros de trabajo debido a su raza, origen nacional y religión; y se la sometía a intimidación y tratos degradantes”.

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