Aumenta el veto a Kanye West en Europa: Cancelan su concierto en Suiza y Polonia

El rapero Kanye West enfrenta un fuerte veto en Europa. Recientemente, el FC Basel, club de fútbol suizo, anunció este sábado 18 de abril que canceló el concierto que el rapero tenía previsto realizar en junio en el estadio St. Jakob-Park, sede del equipo.

El club de futbol emitió un comunicado en el que explicó que recibió la solicitud de cancelar el concierto de West y la organización llegó a la conclusión de que el show de este tipo no se alinea con sus valores.

“El FCB recibió una solicitud y la consideró. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, hemos decidido no continuar con el proyecto, ya que no podemos, en concordancia con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”, declaró un vocero de la institución.

El concierto que se realizaría en Polonia, en el Estadio Slaski de Chorzów, también fue cancelado por “razones formales y legales”, según declaró a medios el director del recinto, Adam Strzyzewski el 17 de abril.

El veto a Kanye West comenzó a extenderse en Europa debido a su historial de comentarios antisemitas. En enero de este año, el rapero publicó una carta abierta en la que se disculpaba por su comportamiento ofensivo y aseguró que es consecuencia del trastorno bipolar. Sin embargo, las disculpas del rapero no fueron suficientes.

Kanye West tenía programados una serie de conciertos en Europa, pero varios de ellos fueron cancelados como consecuencia del comportamiento antisemita.

A principios de abril, los shows de Kanye West en Reino Unido como parte del festival Wireless se cancelaron debido a la negativa del gobierno de permitir el ingreso del rapero al país y el rechazo a sus conciertos por su historial de antisemitismo.

“Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores”, afirmó el primer ministro Keir Starmer sobre el veto .

Lo mismo ocurrió en Marsella, Francia, donde West tenía previsto presentarse en concierto. Sin embargo, el rechazo de las autoridades francesas causó que el concierto de West fuese postergado. El rapero anunció la noticia a través de sus redes sociales.

“Después de mucho pensarlo y considerarlo, es mi decisión personal posponer mi show en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso. Sé que lleva tiempo entender la sinceridad de mi compromiso de reparar el daño. Asumo plena responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero poner a mis fans en el medio. Mis fans lo son todo para mí”, escribió.

Kanye West causó polémica en el pasado por su postura antisemita. El rapero se declaró abiertamente como un fan de Adolf Hitler. En mayo de 2025, el rapero lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

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