Trump asegura que EE.UU. retirará más de 5,000 militares de Alemania

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que hay en marcha un plan para reducir la presencia militar estadounidense en Alemana, y se espera que sean más de 5,000 efectivos los que deserten del país europeo.

El mandatario ofreció declaraciones ante la prensa desde Florida, donde ratificó la desmovilización de tropas ante la falta de respaldo de socios europeos en las operaciones militares contra Irán, informó EFE.

“Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5,000”, precisó Trump, siendo esta una cifra que supera las estimaciones previas manejadas por el Departamento de Defensa, que el viernes proyectaron un ajuste menor para ajustar las capacidades operativas en la región.

Orden previa del Departamento de Defensa

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió una orden previa para retirar a “aproximadamente 5.000 soldados de Alemania”. El Pentágono ha aclarado que este movimiento responde a las “necesidades y condiciones del teatro de operaciones”.

Asimismo, se estableció un cronograma técnico para la salida de las tropas, indicando que “la retirada se completará en los próximos seis a doce meses“, lo que transformará la logística de defensa en territorio europeo.

Tensión política con el canciller Friedrich Merz

La decisión de la Casa Blanca se produce en medio de fricciones con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó recientemente a la administración Trump de haber sido “humillado” por el gobierno de Irán durante el proceso de negociaciones.

En respuesta, Trump, le instó a Merz enfocarse en “arreglar” su propio país, al cual describió como “roto”, y en gestionar el fin de la guerra en Ucrania en lugar de “interferir” en las estrategias relativas al conflicto iraní.

Las fuerzas armadas estadounidenses mantienen un despliegue de más de 36,000 efectivos en servicio activo dentro de Alemania. Las tropas están distribuidas en instalaciones de alta relevancia estratégica, tales como la base aérea de Ramstein, el cuartel general de Wiesbaden, las zonas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base de Spangdahlem y el complejo de Stuttgart.

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