EE.UU. adaptó un avión donado por Qatar para usarlo temporalmente como avión presidencial

La Fuerza Aérea de Estados Unidos completó las modificaciones y las pruebas de un Boeing 747 donado por Qatar, que será utilizado de forma temporal como Air Force One mientras se retrasa la llegada de los nuevos aviones presidenciales de Boeing, informó la agencia Associated Press.

El aparato, un avión de lujo valorado en unos $400 millones de dólares y descrito como un “palacio en el cielo”, está siendo repintado con los colores rojo, blanco y azul característicos de la aeronave presidencial estadounidense.

La Fuerza Aérea confirmó que espera tenerlo operativo este verano para uso del presidente Donald Trump.

La aceptación del avión, realizada hace un año por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, generó controversia debido a posibles implicaciones éticas y legales por tratarse de un regalo de alto valor procedente de un país extranjero. También se han planteado dudas sobre seguridad e inteligencia.

Aun así, Trump ha defendido la decisión y ha asegurado que permitirá ahorrar recursos públicos.

El presidente ha afirmado además que no utilizará esta aeronave tras dejar el cargo y, según sus declaraciones, el avión sería destinado a una futura biblioteca presidencial, siguiendo el ejemplo de otros aviones históricos de mandatarios estadounidenses.

Presión para reemplazar los Air Force One

De acuerdo con AP, este Boeing 747 funcionará como solución interina hasta que Boeing entregue dos nuevas aeronaves presidenciales, algo previsto actualmente para 2028. Los aviones en servicio como Air Force One llevan casi cuatro décadas operativos, lo que ha impulsado la presión para su reemplazo.

El programa de renovación, sin embargo, acumula retrasos de años. Boeing trabaja en la modernización de antiguos 747, pero ha enfrentado problemas como la quiebra de subcontratistas y dificultades para mantener personal con autorizaciones de seguridad de alto nivel.

La compañía dejó de fabricar este modelo en 2023.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea ha tomado medidas provisionales, como el alquiler de un 747-8 de la empresa Atlas Air para entrenar a pilotos, así como la adquisición de dos aviones de Lufthansa destinados a formación y piezas de repuesto.

Uno de los principales debates en torno a la incorporación del avión catarí es la seguridad. Los actuales Air Force One fueron diseñados específicamente durante el final de la Guerra Fría e incluyen blindaje contra explosiones nucleares, contramedidas antimisiles, sistemas de comunicación altamente seguros y hasta un quirófano a bordo.

Aunque el coste final de las modificaciones no ha sido revelado oficialmente, algunos legisladores han estimado que podría superar los $1,000millones de dólares.

En medio de los retrasos y la espera de los nuevos aviones, Trump ha criticado la situación calificándola de “caos total” y ha comparado las aeronaves presidenciales estadounidenses con los lujosos aviones utilizados por otros líderes internacionales.

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