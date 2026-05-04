Clima de hoy en Nueva York para este lunes 4 de mayo

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:51 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:55 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se espera escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 63 y los 82 grados Fahrenheit (17 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 19% por la tarde y 7% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.