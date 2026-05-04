Corte Suprema mantiene el acceso por correo de la píldora abortiva mifepristona

La Corte Suprema restableció este lunes el acceso de la píldora abortiva mifepristona por correo, y suspendió temporalmente la orden de un tribunal inferior que había restringido su acceso por esta vía en todo el país.

La orden, que fue firmada por el juez Samuel Alito, permite temporalmente a las mujeres que buscan abortar obtener la píldora en farmacias o por correo, sin necesidad de acudir en persona a un médico, informó ABC News.

Fiscales generales se unieron para rechazar fallo del Quinto Circuito

Horas antes del reciente fallo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 21 fiscales generales y el Distrito de Columbia con el fin de exigir a la Corte Suprema que suspenda este fallo, el cual la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) catalogó anteriormente como seguro.

El fallo del tribunal buscaba obligar a los pacientes a descartar recibirlo mediante telesalud o farmacias por correo.

“Obligar a los pacientes a obtener mifepristona en persona no hará que nadie esté más seguro y no detendrá a las personas que necesitan abortos”, afirmó James, quien destacó que cada restricción de este estilo tiene un costo humano, pues a su juicio, lo paga el paciente que ahora deberá conducir cientos de millas o en caso de madres que no pueden encontrar cuidado infantil.

“El trabajador que no puede perder el pago de un día y cada persona cuya salud se pone en riesgo por la atención retrasada. La Corte Suprema debe seguir la ciencia y detener este peligroso retroceso de la libertad reproductiva”, agregó.

La mifepristona, aprobada en el año 2000, ha sido utilizada por aproximadamente 7.5 millones de personas en EE.UU.

Aumenta demanda en servicios de telesalud

El uso de la telemedicina para la atención del aborto creció del 5% en 2022 al 27% en 2025, y en tal sentido, los fiscales argumentan que reinstaurar el requisito de presencia física afectaría desproporcionadamente a comunidades rurales y de bajos recursos. Advirtieron además que saturar las clínicas con consultas presenciales puede retrasar otros servicios esenciales como exámenes de cáncer y atención prenatal.

Según la coalición, el fallo del Quinto Circuito interfiere con la autoridad soberana de los estados para proteger la salud de sus ciudadanos. En el comunicado conjunto, los fiscales afirman que el tribunal “ha puesto un pulgar federal en la balanza a favor de los estados que han tomado decisiones políticas contrarias, pero eso es exactamente lo contrario de lo que [la Corte Suprema] ordenó en Dobbs”.