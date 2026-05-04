Met Gala 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Este 4 de mayo se lleva a cabo el magno evento de la moda: la MET Gala 2026. El código de vestimenta oficial de este año es “La moda es arte” (Fashion is Art), con el objetivo de que los asistentes exploren con sus atuendos la conexión entre el cuerpo vestido y la creación artística.

Tradicionalmente, el código de vestimenta se alinea con la exposición de primavera del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año la exposición lleva por nombre “Costume Art”, que presenta unas 200 piezas de moda vinculadas a obras de arte, destacando la moda como un lienzo creativo.

La MET Gala se ha convertido en un exclusivo evento benéfico para recaudar fondos para el Instituto del Vestido. Los asistentes forman parte de una exclusiva lista de invitados, cuidadosamente diseñada por Anna Wintour, la presidenta principal y organizadora principal de la Met Gala desde 1995 y directora editorial global de Vogue.

Las entradas individuales cuestan $100.000 dólares, y una mesa para 10 personas tiene un precio inicial de $350.000 dólares. En total habrá aproximadamente 400 invitados.

Este evento también es una importante oportunidad para las marcas de Alta Costura para exponer sus diseños de acuerdo con el código de vestimenta de la MET Gala.

Las coanfitrionas de este año son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, mientras que el patrocinador principal es el magnate Jef Bezos, fundador de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez.

A continuación algunos de los mejores looks de la alfombra roja de la MET Gala 2026:

Janelle Monae

Janelle Monae en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Lisa

Lisa en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Damson Idris

Damson Idris en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Jordan Roth en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Gigi Hadid

Gigi Hadid en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Sam Smith

Sam Smith en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Katy Perry

Katy Perry en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Lena Mahfouf

Lena Mahfouf en la MET Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Gwendoline Christie