Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 4 de mayo

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 4 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 9 durante la primera mitad de la jornada y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:43 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:52 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 43 (6ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 17% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima