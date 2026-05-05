Chicago: el tiempo para hoy martes 5 de mayo

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 5 de mayo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4 durante la primera mitad del día y del 6 durante la noche. Además, Asimismo, se esperan más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 05:42 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:53 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 45 (7 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 19% por la mañana, 16% por la tarde y 19% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima