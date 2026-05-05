Diego Lainez compara no ser convocado por México al Mundial con comprar autos

Diego Lainez no ha sido convocado por México y puede quedar fuera para el Mundial 2026, algo que lo llevó a comparar su no convocatoria por Javier Aguirre con comprar autos.

“Es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Tú vas a un concesionario, están los Mercedes, los BMW y los Audi. A lo mejor todos son muy buenos, pero te vas a quedar por el que te gusta a ti personalmente”, dijo.

Lainez explicó que para él representar a México sería lo más bonito, aunque también reconoce que Aguirre tiene muchas opciones y elegirá las más convenientes para el técnico mexicano.

“Creo que ya llevo unos torneos a muy buen nivel. Obviamente, para todo jugador representar a su Selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones que Javier (Aguirre) tiene que tomar y que cuenta con muchas opciones. Él va a elegir lo que crea mejor para su estilo de juego; es cuestión de gustos, como todo en la vida”, explicó Lainez.

¿CUESTIÓN DE GUSTOS? DIEGO LAINEZ HABLA SOBRE SU NO LLAMADO A LA SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL 🇲🇽👀



🗣️ “Javier Aguirre tiene muchas opciones y va a elegir lo que crea que es mejor para su estilo de juego, también es cuestión de gustos” pic.twitter.com/DIaxqOSBIu — MedioTiempo (@mediotiempo) May 4, 2026

Diego Lainez, parte vital de los Tigres UANL

Lainez ha sido parte esencial de los Tigres UANL en esta última temporada. En la Liga MX anotó 2 goles y 2 asistencias en 15 partidos y 2 pases a gol en 7 partidos de la Concachampions.

Tigres está compitiendo tanto en la Concacaf Champions Cup como en la Liguilla de la Liga MX.

Este martes, los felinos jugarán el partido de vuelta ante el Nashville y cuenta con una ventaja de 1-0 tras la victoria como visitante en el juego de ida.

En la Liguilla, Tigres viene de ganar 3-1 a Chivas de Guadalajara en casa y busca sellar su pase a las semifinales este fin de semana.

Lainez destaca que los Tigres está acostumbrado a ser candidato cuando se acercan las instancias finales sin importar el torneo.

“Por la historia de Tigres, y por lo visto en los últimos años, cada vez que el equipo se instala en fases finales —ya sea en Liga o en Concacaf—, siempre es candidato. Nosotros, con humildad, estamos trabajando fuertemente”, afirmó.

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