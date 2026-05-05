Mundial 2026: cuántos goles necesita Mbappé para ser el máximo goleador histórico

Uno de los principales atractivos que tendrá el Mundial 2026, además de qué país acabará siendo campeón, es el listado de máximos artilleros en la historia del evento. Con 27 años, Kylian Mbappé se perfila como el candidato a arrebatarle el primer lugar a Miroslav Klose.

El delantero francés acumula 12 tantos en Mundiales: 4 en Rusia 2018 y 8 en Qatar 2022, mientras que el alemán Klose; ya retirado, es líder con 16 dianas. Esto significa que Mbappé necesita cuatro goles para alcanzarlo y cinco para superarlo.

Aunque anotar cuatro o cinco tantos en un Mundial no es tarea fácil, la selección de Francia es una de las más potentes en ataque, un factor que le favorece al jugador del Real Madrid. Además, el formato ahora es de 48 selecciones, por lo que se añade un partido más: los 16vos de final.

Así anotó Kylian Mbappé el segundo gol de su triplete en la final de Qatar 2022, que Francia perdió en penales contra Argentina. Crédito: Manu Fernández | AP

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Mbappé, a la caza de, Gerd Müller y Ronaldo Nazario, pero ojo con Messi

Kylian marcó ocho tantos en Qatar, una estadística personal que no ocurría desde Ronaldo Nazario en Corea-Japón 2022. Ahora, con el ritmo goleador que muestra Mbappé en los mundiales, se espera que alcance a Messi (aún activo con 13), Just Fontaine (13 goles en Suecia 1958), Gerd Müller (14) y Ronaldo (15).

Pero ojo con Messi, que disputará su última Copa del Mundo y los primeros tres duelos son frente a Argelia, Austria y Jordania, rivales perfectos para que el futbolista del Inter de Miami siga ampliando su récord. En Qatar también anotó siete dianas, la mejor actuación de su carrera.

Messi tiene 13 goles en Mundiales, está a tres de Miroslav Klose y disputará su última Copa: las posibilidades están abiertas. Crédito: Martin Meissner | AP

Pero lo de Mbappé es demoledor: ha necesitado solo 14 partidos en mundiales para llegar a los 12 goles, mientras que el astro argentino requirió 26. Además, al francés le queda al menos otro Mundial por delante, en 2030.

La selección de Francia se medirá a Senegal, Irak y Noruega en fase de grupos, partidos que también lucen ideales para que Mbappé marque y, probablemente, dé la campanada como nuevo máximo goleador histórico, igualando o dejando atrás los 16 que Klose estampó en 2014.

Con 15 y 16 goles respectivamente, Ronaldo Nazario y Miroslav Klose son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Crédito: Lionel Cironneau / Matthias Schrader | AP

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