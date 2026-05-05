El aniversario 250 de Estados Unidos: la historia olvidada del papel clave de España en su independencia

A medida que Estados Unidos se prepara para conmemorar el 250 aniversario de su independencia este 4 de julio, un capítulo esencial de su historia vuelve a cobrar relevancia: el papel decisivo, pero a menudo ignorado, de España en la derrota del Imperio británico y el nacimiento de la nación.

Este redescubrimiento histórico es el eje central de un congreso internacional inaugurado en Madrid por la reina Sofía, que reúne a expertos para analizar la influencia española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783).

Bajo el título “El borrado de la historia de España en los EE.UU.”, el historiador estadounidense Richard Kagan abrió el debate sobre cómo esta contribución ha sido minimizada en los relatos tradicionales.

Un aliado clave en la sombra

Aunque Francia suele acaparar el protagonismo como aliado de los colonos rebeldes, España desempeñó un rol estratégico fundamental. Su intervención no solo debilitó a las fuerzas británicas, sino que permitió abrir frentes clave en el sur del territorio, particularmente en la región del Golfo de México.

La figura más destacada de esta participación es Bernardo de Gálvez, militar y político español que lideró las tropas que combatieron a los británicos en el sur. Como gobernador de la Louisiana española durante el reinado de Carlos III, Gálvez organizó una serie de campañas militares exitosas que culminaron con la toma de Pensacola, en Florida, en 1781.

Esta victoria fue crucial, ya que expulsó a los británicos de la región y aseguró el control del estratégico Golfo de México, debilitando significativamente la capacidad militar del Reino Unido en la guerra.

De héroe militar a símbolo olvidado

El legado de Gálvez fue ampliamente reconocido en su momento. Incluso desfiló junto a George Washington en Philadelphia tras la victoria de los rebeldes. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura quedó relegada en la memoria colectiva estadounidense.

No fue hasta 2014 que el entonces presidente Barack Obama le otorgó la ciudadanía honoraria de EE.UU., un reconocimiento reservado a solo un puñado de figuras históricas como Winston Churchill o la Madre Teresa de Calcuta. Además, su retrato fue colocado en el Capitolio en Washington, en un intento por devolverle el lugar que le corresponde en la historia del país.

El congreso en Madrid forma parte de una serie de iniciativas que buscan recuperar esta memoria compartida entre España y EE.UU. En marzo pasado, la reina Sofía inauguró en Miami el proyecto “America&Spain250”, destinado a resaltar los vínculos históricos entre ambas naciones en el contexto del aniversario.

Asimismo, en septiembre de 2025 se celebró el simposio “España y el nacimiento de la democracia estadounidense”, organizado por el Queen Sofia Spanish Institute en colaboración con las Hijas de la Revolución Estadounidense.

Expertos como Ginnie Storage, presidenta de esta última organización, han subrayado que la participación española ha sido “tradicionalmente ignorada”, una visión que comparten historiadores y autoridades culturales.

Francisco Germán Martínez Lozano, director del Museo del Ejército de España, también ha señalado que el relato dominante sobre la independencia estadounidense suele centrarse exclusivamente en los colonos y la ayuda francesa, dejando fuera una pieza clave: la red diplomática, financiera y militar desplegada por España.

Más allá del campo de batalla

El apoyo español no se limitó a las acciones militares. España contribuyó con recursos financieros, suministros y apoyo logístico que resultaron vitales para sostener el esfuerzo bélico de los colonos. Además, su estrategia geopolítica ayudó a dispersar las fuerzas británicas en múltiples frentes, reduciendo su capacidad de respuesta.

Este enfoque integral refuerza la idea de que la independencia de Estados Unidos fue el resultado de una compleja red de alianzas internacionales, en la que España desempeñó un papel mucho más relevante de lo que tradicionalmente se ha reconocido.

El 250 aniversario de la independencia estadounidense representa una oportunidad única para revisar y ampliar el relato histórico. Reconocer la contribución de España no solo es un acto de justicia histórica, sino también una forma de fortalecer los lazos culturales entre ambos países en el presente.

A medida que se acercan las celebraciones del 4 de julio, el redescubrimiento de figuras como Bernardo de Gálvez invita a repensar la historia de EE.UU. como una empresa colectiva, en la que múltiples naciones y culturas jugaron un papel decisivo en la construcción de la democracia más antigua del mundo moderno.

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