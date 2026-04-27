El aniversario 250 de Estados Unidos: NYC celebrará con 8 descensos de la bola de Times Square y una flotilla histórica sobre el Hudson

La ciudad de Nueva York se prepara para protagonizar una de las celebraciones más ambiciosas en la historia de Estados Unidos.

Con motivo del 250 aniversario de la independencia del país, el verano de 2026 traerá un espectáculo sin precedentes que combinará tradición, innovación y una impresionante muestra internacional en tierra y mar.

Por primera vez, la emblemática bola de Times Square no descenderá una sola vez, sino 8, marcando la medianoche en cada una de las zonas horarias del país. Esta iniciativa forma parte de un programa especial impulsado por America250, en conjunto con One Times Square.

Una cuenta regresiva que recorrerá todo Estados Unidos

De acuerdo a ABC 7, el evento iniciará el 3 de julio a las 10:00 a. m. (ET), con el primer descenso dedicado a Guam y las Islas Marianas del Norte. A partir de ese momento, la bola continuará descendiendo a lo largo del día para reflejar la medianoche en cada zona horaria, culminando con la tradicional cuenta regresiva en Nueva York a las 11:59 p. m.

El cierre del recorrido llegará hasta Samoa Americana a las 7:00 a. m. del día siguiente, completando una celebración de casi 24 horas que busca unir simbólicamente a todos los estadounidenses.

“Esto es más que una cuenta regresiva. Es un momento que une a todo el país, zona horaria por zona horaria”, afirmó Rosie Rios, presidenta de America250. Según explicó, cada descenso contará con un diseño especial de la bola, representando la diversidad cultural y geográfica del país.

Además, se esperan presentaciones musicales y momentos especiales en distintas regiones de EE.UU. y Puerto Rico, como antesala a la celebración central en Nueva York.

Sail4th 250: la mayor flotilla de la historia

Pero el espectáculo no se limitará a Times Square. En lo que ya se perfila como el mayor evento marítimo en la historia del país, más de 50 embarcaciones de gran tamaño, conocidas como “tall ships”, de clase A y B provenientes de 30 países navegarán hacia la región de Nueva York y Nueva Jersey.

De acuerdo al New York Post, este evento, denominado Sail4th 250, reunirá además otros 50 buques militares y embarcaciones aliadas, junto con miles de barcos recreativos, creando una impresionante escena desde el puente Verrazzano-Narrows Bridge hasta el George Washington Bridge.

Entre las embarcaciones destacadas estará el USCGC Eagle, que encabezará el desfile marítimo el 4 de julio. Estos barcos, utilizados como buques escuela por diversas naciones, representan no solo la historia naval, sino también la cooperación internacional.

Participarán países como Argentina, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Uruguay, entre otros, en una muestra global de diplomacia y buena voluntad.

Para esta celebración, la bola tendrá un diseño especial para recordar la historia de EE.UU. (Foto: Kathy Willens/AP)

Un espectáculo que atraerá a millones

Las autoridades estiman que hasta 8 millones de personas se congregarán a lo largo de las costas de Nueva York y Nueva Jersey para presenciar el desfile de barcos, el cual será acompañado por una revisión naval internacional y un espectáculo aéreo encabezado por los Blue Angels de la Marina estadounidense.

El evento también incluirá el tradicional show de fuegos artificiales de Macy’s, considerado uno de los más grandes del país, así como una edición especial de la Semana de la Flota de la Marina de EE.UU., que será ajustada para coincidir con esta celebración.

Según Chris O’Brien, presidente de la organización sin fines de lucro responsable del evento, la meta es superar celebraciones históricas anteriores como las de 1976 y 2000. “Estamos en excelente forma para ofrecer lo que sin duda será uno de los momentos más destacados del aniversario en todo el país”, aseguró en entrevista para NBC 10 Boston.

El gran desfile se desarrollará del 3 al 8 de julio de 2026, consolidando a NYC como el epicentro mundial de este aniversario histórico.

Tras el desfile, muchas de las embarcaciones permanecerán atracadas durante varios días, permitiendo al público subir a bordo, interactuar con las tripulaciones y conocer de cerca la historia marítima internacional.

Para Ross Levi, director de turismo del estado de Nueva York, este evento será un pilar en la conmemoración nacional. “Estamos invitando al mundo entero a ser parte de esta experiencia única que mostrará todo lo que hace especial a Nueva York”, afirmó.

Coincidencia con el Mundial 2026

Como si fuera poco, la celebración coincidirá con otro evento global de gran magnitud: un partido de octavos de final del Mundial 2026 que se jugará el 5 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Esta coincidencia convertirá la semana en una de las más concurridas en la historia reciente de la región, con millones de visitantes, turistas internacionales y residentes participando en múltiples actividades.

Con una combinación de tradición icónica, innovación simbólica y una escala sin precedentes, NYC se alista para ofrecer una experiencia que promete quedar grabada en la memoria colectiva como uno de los eventos más importantes en la historia moderna de EE.UU.

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