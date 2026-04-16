El 250 aniversario de Estados Unidos: así sería el Arco del Triunfo en Washington que quiere construir Trump

La Casa Blanca presentó esta semana los planes del presidente Donald Trump para construir un imponente Arco del Triunfo en Washington D.C., como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. E

El ambicioso proyecto, que busca convertirse en un símbolo duradero de la historia estadounidense, ya genera tanto entusiasmo como críticas entre expertos y sectores políticos.

De acuerdo a EFE, durante una rueda de prensa, la portavoz presidencial Karoline Leavitt mostró una imagen renderizada del monumento, que alcanzaría una altura de 250 pies (76,2 metros), una cifra simbólica que representa cada año de la historia de EE.UU. desde su independencia. Según la administración, la obra pretende consolidarse como una pieza icónica comparable con grandes monumentos internacionales.

El diseño contempla una estructura monumental coronada por una figura de victoria alada que sostiene una antorcha y una corona, evocando elementos de la Estatua de la Libertad. En la base, el arco estaría custodiado por leones dorados y flanqueado por águilas, todos en acabados dorados, reforzando una estética grandilocuente que busca transmitir poder y orgullo nacional.

Ubicación estratégica y simbolismo histórico

El proyecto prevé ubicar el monumento en Memorial Circle, una rotonda clave que conecta Washington con el norte de Virginia. Este punto se encuentra entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, 2 de los espacios más emblemáticos de la memoria histórica estadounidense.

De concretarse, el arco superaría ampliamente en altura al Monumento a Lincoln, que mide aproximadamente 98 pies (30 metros), lo que reforzaría su presencia dominante en el paisaje urbano. Además, el diseño incluye inscripciones en oro con frases como “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos”, que buscan resaltar valores fundamentales del país.

Trump defendió el proyecto a través de sus redes sociales, afirmando que será “el Arco del Triunfo más grande y más hermoso del mundo”. El mandatario también señaló que Washington ha considerado construir un monumento de este tipo durante más de 2 siglos, pero que distintos eventos históricos, como la Guerra Civil, impidieron su realización.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue la encargada de dar a conocer este proyecto. (Foto: Manuel Balce Ceneta/ AP) Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP

Críticas por impacto urbano y precedentes legales

A pesar del entusiasmo del gobierno, el proyecto ha generado preocupación entre urbanistas, arquitectos y expertos en patrimonio. Diversos especialistas advierten que una estructura de tal magnitud podría alterar de forma significativa la armonía visual de una ciudad conocida por su planificación y equilibrio arquitectónico.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el arco, al duplicar la altura del Monumento a Lincoln, podría bloquear vistas clave y proyectarse visualmente sobre el Cementerio de Arlington, un espacio considerado sagrado por su valor histórico y simbólico. Para algunos críticos, la intervención podría romper con la estética clásica que caracteriza a la capital estadounidense.

El plan también revive el debate sobre los límites del poder presidencial en proyectos de infraestructura de gran escala. Recientemente, un juez federal bloqueó otro proyecto impulsado por Trump: la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca con un costo estimado de $400 millones de dólares, argumentando que la administración debía obtener aprobación del Congreso.

Ese precedente genera dudas sobre la viabilidad del Arco del Triunfo, ya que podría enfrentar obstáculos legales similares, especialmente en lo relacionado con financiamiento, permisos y protección del patrimonio histórico.

Un legado político y arquitectónico en disputa

El Arco del Triunfo forma parte de una serie de iniciativas con las que Trump busca dejar una huella duradera en Washington. Entre ellas se incluyen modificaciones al Despacho Oval y la transformación del Jardín de las Rosas en un espacio con pavimento de piedra, cambios que han sido interpretados como intentos de redefinir la imagen tradicional de la presidencia.

Para sus partidarios, el nuevo monumento representa una oportunidad de reforzar el orgullo nacional y celebrar la historia del país con una obra de gran escala. Sin embargo, sus detractores consideran que el proyecto responde más a una visión personalista del poder que a un consenso cultural o histórico.

En una ciudad marcada por monumentos que conmemoran momentos clave de la historia, la propuesta de Trump abre un debate sobre cómo deben construirse los símbolos nacionales en el siglo XXI. Mientras el gobierno insiste en que el arco será una “obra maestra arquitectónica”, el futuro del proyecto dependerá no solo del respaldo político, sino también de su aceptación pública y de los desafíos legales que aún enfrenta.

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