Gran jurado suma nuevo cargo contra sospechoso de intentar asesinar a Trump

Un gran jurado federal en Washington presentó este martes una acusación adicional contra Cole Allen, el hombre señalado por el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al imputarle un cuarto cargo por agresión a un agente federal con un arma mortal durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La nueva imputación sostiene que Allen habría “agredido por la fuerza, resistido, obstaculizado, intimidado e interferido” con un agente mientras este cumplía funciones oficiales, utilizando además un arma peligrosa, según un documento judicial emitido por la corte de distrito de la capital estadounidense.

Con este nuevo cargo, el acusado acumula ahora cuatro imputaciones federales. Previamente ya enfrentaba un cargo principal por intento de asesinato del presidente —que podría derivar en cadena perpetua—, además de dos acusaciones relacionadas con el uso y transporte de armas de fuego.

El incidente en la Cena de Corresponsales

Allen fue arrestado el 25 de abril, luego de intentar ingresar armado a un hotel en Washington donde se celebraba la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistían el presidente Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance y otras altas autoridades.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría burlado un punto de control de seguridad y corrido hacia el interior del recinto portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos. En ese contexto, se indica que llegó a disparar contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad.

El nuevo cargo forma parte de una acusación revisada presentada ante el gran jurado, órgano encargado de determinar si existen elementos suficientes para llevar formalmente un caso a juicio.

El caso continúa bajo revisión judicial en Washington, mientras Allen permanece detenido a la espera de nuevas audiencias. En paralelo, la jueza Zia Faruqui, a cargo del proceso, llamó la atención recientemente sobre las condiciones de reclusión del acusado, tras varios días en aislamiento.

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