Jeff Bezos pone a la venta su mega yate porque es muy grande

El multimillonario Jeff Bezos estaría buscando deshacerse de una de sus adquisiciones más llamativas: su enorme yate de lujo valuado en cientos de millones de dólares. La razón, según reportes, no es económica, sino práctica.

Un yate de $500 millones difícil de manejar

De acuerdo con información difundida por Page Six, Bezos estaría ofreciendo discretamente su yate ‘Koru’, una embarcación valorada en aproximadamente $500 millones, debido a que su tamaño lo hace complicado de operar.

El yate, de 417 pies de largo, es uno de los veleros más grandes del mundo. A esto se suma su barco de apoyo, ‘Abeona’, valorado en $75 millones, aunque no se ha confirmado si también forma parte de la posible venta.

Operar ambas embarcaciones tiene un costo anual cercano a los $30 millones, lo que podría limitar el número de compradores interesados.

Problemas por su tamaño

El tamaño del yate ha generado varios inconvenientes logísticos. En 2025, la embarcación no pudo atracar en Mónaco durante el Gran Premio debido a sus dimensiones.

También enfrentó restricciones en otros lugares, como los Everglades en Florida, donde no pudo ingresar y tuvo que permanecer en zonas cercanas a buques industriales.

Incluso durante la boda de Bezos con Lauren Sánchez en Venecia, el yate no pudo acercarse a ciertas áreas, lo que obligó a realizar ajustes en las celebraciones.

Un diseño llamativo y muy reconocido

‘Koru’ no solo destaca por su tamaño, sino también por sus detalles. En la proa cuenta con una escultura de madera inspirada en Lauren Sánchez con forma de sirena.

Además, el yate incluye sistemas de seguridad como cañones de agua, pensados para disuadir piratas, aunque también podrían servir para mantener a distancia a los fotógrafos.

Lujo extremo a bordo

La embarcación cuenta con múltiples comodidades, entre ellas:

–Piscina con fondo de cristal

–Tres jacuzzis

–Helipuerto

–Capacidad para 18 invitados

–Tripulación de 36 personas

Bezos y Sánchez han recorrido el mundo en este yate, acompañados por celebridades como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry y Usher.

Un proyecto que ya había causado polémica

La construcción del yate también generó controversia en 2022, cuando se planteó desmontar un puente histórico en Rotterdam para permitir su paso.

Tras protestas, la embarcación fue trasladada sin mástiles para evitar daños a la estructura.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, no ha habido comentarios oficiales por parte de representantes de Bezos sobre la posible venta.

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