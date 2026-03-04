Mark Zuckerberg cerró la compra de una mansión en Indian Creek

Durante las últimas semanas, se difundieron rumores sobre la posibilidad que había de que Mark Zuckerberg invirtiera en Indian Creek, la comunidad en Florida conocida como “el búnker de los millonarios”. Ahora, se ha confirmado que el CEO de Meta pagó $170 millones de dólares por una propiedad en la zona.

Según ‘The Wall Street Journal’ e imágenes compartidas por los agentes encargados de la venta, la propiedad aún no se ha terminado de construir. Además de la noticia de su llegada a la isla exclusiva, donde tendrá de vecino a Jeff Bezos, esta transacción ha llamado la atención al marcar un récord para el condado de Miami-Dade y por entrar en la lista de las propiedades más caras del país hasta la fecha.

Pese a la alta cifra que accedió a pagar, el valor de la residencia cuando entró al mercado el año pasado era más alto. Lo que informa ‘The Wall Street Journal’ es que desde el 2020 le perteneció al cirujano plástico Aaron Rollins y a la agente de bienes raíces Marine Rollins, durante este tiempo, la pareja se encargó de reconstruir el sitio y aumentar su valor.

Aunque la construcción aún está en construcción, el diseño y la estructura principal ya existen, por lo que el cofundador de Facebook solo deberá terminarla. Por ahora se desconoce si su intención con esta propiedad es mudarse, o si se trata de una inversión.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker Realty, se describe la propiedad como una “obra maestra arquitectónica”. También destacan: “Desde la fachada de piedra caliza y las imponentes proporciones arquitectónicas hasta los interiores meticulosamente seleccionados, cada detalle exhibe arte moderno y una artesanía excepcional”.

La casa principal tiene una extensión de 27,889 pies cuadrados distribuidos en nueve dormitorios, 11 baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al ofrecer la residencia, también se destacaba que tenía una “inspiración clásica” que “ofrece vistas infinitas, vida interior y exterior, y una sensación de privacidad y sofisticación”. Además de los interiores, también ofrece áreas verdes, terraza y otros espacios ideales para disfrutar de la isla.

Sigue leyendo:

• Mark Zuckerberg sigue incomodando a sus vecinos de California

• Mark Zuckerberg ha hecho más grande su propiedad en Hawái

• Confirman secuela de ‘Red Social’, la película biográfica de Facebook