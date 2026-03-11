Dr. Dre entra oficialmente al club de los multimillonarios

Lo dijo en 2014 con toda la seguridad del mundo, pero el tiempo tardó más de una década en darle la razón. Hoy, Dr. Dre aparece oficialmente como multimillonario en la lista global elaborada por Forbes para 2026, lo que confirma una aspiración que él mismo había mencionado cuando la venta de Beats by Dre a Apple generó titulares en todo el planeta.

En aquel momento, poco después de cerrar el acuerdo de 3,000 millones de dólares junto a Jimmy Iovine, Dre lanzó una frase que quedó en los oídos de muchos: “Tienen que actualizar la lista de Forbes, las cosas han cambiado”. La edición de este año demuestra que, al final, sus palabras no estaban tan lejos.

Una posición discreta, pero significativa

A pesar del hito personal, su ubicación dentro del ranking no es de las más altas. Dre figura en el puesto 3332, compartiendo espacio con nombres tan distintos como Jared Kushner, Rihanna y el empresario del acero Richard Teets Jr.

Su ausencia en la llamativa ilustración publicada por Forbes no pasó por debajo de la mesa, especialmente porque ahí sí aparecen personalidades como Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, Rupert Murdoch y Mark Zuckerberg. Allí, también figuran Jay-Z y Beyoncé, ubicados en una esquina, mientras Oprah aparece apartada en un balcón.

Forbes destacó que Dre ahora forma parte de “un grupo selecto de celebridades que recientemente han cruzado el umbral de las tres comas”. Entre los 22 artistas multimillonarios identificados, casi la mitad se sumaron en los últimos tres años. Con su inclusión, el productor se convierte además en el sexto músico del listado, junto a Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

Elon Musk lidera y rompe cifras históricas

En lo más alto aparece nuevamente Elon Musk, quien encabeza la lista por segundo año consecutivo. Según el informe, su fortuna ascendió a 839 mil millones de dólares, impulsada por el valor de Tesla y de SpaceX, empresa que planea salir a bolsa en 2026. Forbes afirmó que es la primera persona en alcanzar los 800 mil millones y que avanza rumbo a convertirse en el primer billonario.

“Es el año de los multimillonarios”, afirmó Chase Peterson-Withorn, editor sénior de la revista. También explicó que el crecimiento del mercado, impulsado por desarrollos en inteligencia artificial, ha elevado las fortunas a niveles inesperados.

En los puestos siguientes aparece Larry Page con 257 mil millones, seguido de Sergey Brin con 237 mil millones. Luego están Bezos con 224 mil millones y Zuckerberg con 222 mil millones, quienes completan los primeros cinco lugares.

La fortuna de Donald Trump también creció un 27%, alcanzando 6,500 millones de dólares, impulsada por inversiones en criptomonedas y por la anulación de su condena por fraude en Nueva York. Su posición es la 645 del ranking, aunque Forbes advierte que la tensión internacional, derivada por la guerra en Irán, podría mover esa cifra en los próximos meses.

