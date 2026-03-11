Forbes da a conocer su lista de las personas más ricas del mundo 2026

La revista Forbes publicó su ranking anual de las mayores fortunas del planeta correspondiente a 2026. La nueva lista muestra cifras históricas tanto en número de multimillonarios como en el valor total de sus patrimonios.

Según Forbes, este año se contabilizaron 3,428 multimillonarios en todo el mundo, un aumento de 400 personas en comparación con la lista publicada el año pasado.

En conjunto, estas fortunas alcanzan un valor récord de $20.1 billones, aproximadamente $4 billones más que en 2025.

Elon Musk vuelve a encabezar la lista

El empresario Elon Musk ocupa nuevamente el primer lugar como la persona más rica del mundo.

Musk, de 54 años y director ejecutivo de Tesla y SpaceX, registró un crecimiento extraordinario en su fortuna durante el último año.

De acuerdo con la lista de Forbes, su patrimonio alcanzó los $839,000 millones, lo que representa un aumento estimado de $497,000 millones respecto a 2025.

Con esta cifra, Musk posee más de tres veces la riqueza de los siguientes nombres en la lista.

Los fundadores de Google ocupan el segundo y tercer lugar

En la segunda posición aparece Larry Page, cofundador de Google, con una fortuna estimada de $257,000 millones. Page tiene 52 años y su riqueza está vinculada principalmente al crecimiento de la empresa tecnológica.

El tercer lugar lo ocupa Sergey Brin, también de 52 años y cofundador de Google, con un patrimonio de $237,000 millones.

Otros gigantes tecnológicos entre los primeros lugares

El cuarto lugar del ranking es para Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna estimada en $224,000 millones.

En la quinta posición aparece Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta (Facebook), con $222,000 millones.

Otros líderes tecnológicos también figuran entre los primeros diez puestos, como Larry Ellison de Oracle con $190,000 millones y Jensen Huang, relacionado con la industria de semiconductores, con $154,000 millones.

Empresarios y magnates de distintos sectores

La lista también incluye a reconocidos inversionistas y empresarios de diversas industrias.

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, ocupa el noveno lugar con $149,000 millones a sus 95 años.

El empresario español Amancio Ortega, fundador de Zara, aparece en la décima posición con $148,000 millones.

Entre las familias más ricas del mundo destacan los Walton, herederos del imperio Walmart. Rob Walton y su familia poseen $146,000 millones, mientras que Jim Walton y su familia cuentan con $143,000 millones.

Alice Walton, otra integrante de la familia, aparece con $134,000 millones.

Presencia latinoamericana en el ranking

En el puesto 16 se encuentra el empresario mexicano Carlos Slim Helú y su familia, con una fortuna estimada en $125,000 millones derivada principalmente del sector de telecomunicaciones.

Otro mexicano en la lista es Germán Larrea Mota Velasco y su familia, quienes ocupan el lugar 30 con un patrimonio de aproximadamente $67,100 millones gracias a sus inversiones en minería.

Entre los latinos también está Iris Fontbona y familia quienes tienen una fortuna de $52,600 millones gracias a sus inversiones en minería.

Una lista dominada por tecnología y comercio

El ranking de Forbes muestra el creciente peso de las empresas tecnológicas y del comercio global en la generación de grandes fortunas.

Entre los nombres destacados también figuran Michael Dell en el lugar 12 con $141,000 millones, Steve Ballmer en el lugar 14 con $126,000 millones, Michael Bloomberg en el lugar 17 con $109,000 millones y Bill Gates en el lugar 18 con $108,000 millones.

A continuación, te compartimos la lista de las 50 personas más ricas del mundo:

Elon Musk — $839,000 millones (Estados Unidos) Larry Page — $257,000 millones (Estados Unidos) Sergey Brin — $237,000 millones (Estados Unidos) Jeff Bezos — $224,000 millones (Estados Unidos) Mark Zuckerberg — $222,000 millones (Estados Unidos) Larry Ellison — $190,000 millones (Estados Unidos) Bernard Arnault y familia — $171,000 millones (Francia) Jensen Huang — $154,000 millones (Estados Unidos) Warren Buffett — $149,000 millones (Estados Unidos) Amancio Ortega — $148,000 millones (España) Rob Walton y familia — $146,000 millones (Estados Unidos) Jim Walton y familia — $143,000 millones (Estados Unidos) Michael Dell — $141,000 millones (Estados Unidos) Alice Walton — $134,000 millones (Estados Unidos) Steve Ballmer — $126,000 millones (Estados Unidos) Carlos Slim Helú y familia — $125,000 millones (México) Changpeng Zhao — $110,000 millones (Canadá) Michael Bloomberg — $109,000 millones (Estados Unidos) Bill Gates — $108,000 millones (Estados Unidos) Françoise Bettencourt Meyers y familia — $100,000 millones (Francia) Mukesh Ambani — $99.7,000 millones (India) Giancarlo Devasini — $89.3,000 millones (Italia) Thomas Peterffy — $82.9,000 millones (Estados Unidos) Julia Koch y familia — $81.2,000 millones (Estados Unidos) Charles Koch y familia — $73.8,000 millones (Estados Unidos) Zhang Yiming — $69.3,000 millones (China) Zhong Shanshan — $68.1,000 millones (China) Jeff Yass — $67.4,000 millones (Estados Unidos) Dieter Schwarz — $67,200 millones (Alemania) Germán Larrea Mota Velasco y familia — $67,100 millones (México) Gautam Adani — $63,800 millones (India) Tadashi Yanai y familia — $61.800 millones (Japón) Ma Huateng — $53,800 millones (China) Robin Zeng — $53,200 millones (Hong Kong) Iris Fontbona y familia — $52,600 millones (Chile) Masayoshi Son — $51,500 millones (Japón) Ken Griffin — $49,800 millones (Estados Unidos) Jacqueline Mars — $49,100 millones (Estados Unidos) John Mars — $49,100 millones (Estados Unidos) Lukas Walton — $48,900 millones (Estados Unidos) Giovanni Ferrero — $48,800 millones (Italia) Li Ka-shing — $47,000 millones (Hong Kong) Mark Mateschitz — $45,800 millones (Austria) Gianluigi Aponte — $44,500 millones (Suiza) Rafaela Aponte-Diamant — $44,500 millones (Suiza) Andrea Pignataro — $42,600 millones (Italia) Klaus-Michael Kühne — $41,900 millones (Alemania) Thomas Frist Jr. y familia — $41,100 millones (Estados Unidos) Alain Wertheimer — $39,400 millones (Francia) Gerard Wertheimer — $39,400 millones (Francia)

