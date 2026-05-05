Nueva York: el tiempo para hoy martes 5 de mayo

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este martes? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 11% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 17.4 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:50 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:56 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 68 grados Fahrenheit (11 y 20ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 65% por la mañana, 60% por la tarde y 65% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.