Subastarán objetos personales de Matthew Perry, incluyendo guiones de “Friends”

Varios de los objetos personales del fallecido actor Matthew Perry serán subastados en beneficio de su fundación sin ánimo de lucro , cuyo objetivo es reducir el estigma en torno a la adicción.

Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023, debido a los efectos del consumo de ketamina, fue un querido actor conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la serie “Friends”. Más de dos años después de su muerte se anunció que varios de sus objetos personales serán subastados con el objetivo de recaudar fondos.

De acuerdo con Variety, varios de los artículos subastados están relacionados con la serie “Friends”. Entre los artículos se encuentra una colección de 26 guiones de episodios como “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el final de la serie de dos partes, “The Last One”; otros dos guiones firmados por Perry y sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, donados por Warner Bros.

Otro de los artículos que se subastará será un álbum de fotos titulado “The One With the Last Supper”, con una carta de “Jenny” en la parte posterior; y la réplica de Perry del marco amarillo de la mirilla del apartamento de Mónica. También se subastará el premio SAG que Perry ganó en 1995 y una colección personal de obras de artistas como Banksy y Mel Bochner.

La subasta comenzará el 5 de junio en colaboración con Heritage Auctions. El objetivo de la subasta es impulsar el legado de Matthew Perry, el cual se centra en “construir un futuro libre del estigma de la adicción, donde cada persona que busca recuperarse tenga acceso a la atención, los recursos y la comunidad que necesita para prosperar”.

“Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio. Esta subasta impulsa la labor de la fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad”, declaró Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry, en un comunicado reseñado por Variety.

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