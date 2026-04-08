Muerte de Matthew Perry: Sentencian a 15 años de prisión a la “reina de la ketamina”

Jasveen Sangha, una mujer conocida como la “reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por un tribunal de California por suministrar la dosis del anestésico que causó la muerte del actor Matthew Perry.

Matthew Perry, estrella de “Friends”, falleció en octubre de 2023 como consecuencia de una sobredosis de ketamina en su residencia en Los Ángeles. Varias personas fueron detenidas como resultado de esta muerte, incluyendo a Sangha, quien fue involucrada en una red de tráfico de drogas y arrestada en agosto de 2024.

Sangha se declaró culpable de varios cargos, entre ellos la distribución de ketamina con resultado de muerte, y enfrentaba hasta 60 años de prisión.

En el memorando de sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, de 42 años, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluida Perry, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

“Para cultivar su negocio, [Sangha] se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood… Mientras [Sangha] trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando”, señaló el texto.

Sangha es uno de los cinco detenidos relacionados con la muerte de Matthew Perry, incluyendo médicos que se aprovecharon de la adicción de la estrella de “Friends” a la ketamina.

La llamada “Reina de la ketamina” colaboró ​​con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry. Además, participaron los médicos Salvador Plascencia y Mark Chávez.

Perry había recibido indicación médica para consumo de ketamina como tratamiento para la depresión, pero desarrolló una adicción a este fármaco.

Plasencia compraba ketamina a Chávez y luego la vendía a Perry a precios altos. Luego contactó a Perry con Sangha, quien, según los fiscales, le vendió 25 frascos de ketamina, incluida la dosis que acabó con su vida, por $6,000 en efectivo, cuatro días antes de su muerte.

Plasencia, quien admitió haberle vendido ketamina de manera ilegal, fue sentenciado a 2 años y medio de prisión y perdió la licencia médica. Kenneth Iwamasa, el asistente de Perry, fue quien administró las dosis de ketamina al actor.

La jueza federal de distrito Sherilyn Peace Garnett ha dicho que busca calibrar las sentencias de cada uno de los cinco acusados para que tengan coherencia en conjunto.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre en su casa en Pacific Palisades, Los Ángeles. Fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa. Una autopsia determinó que la causa de la muerte de Perry fueron los “efectos agudos de la ketamina” y se inició una investigación para determinar por qué el actor tenía tanta droga en su organismo.

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