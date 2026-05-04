DeSantis firma el nuevo mapa electoral que ampliaría la ventaja republicana en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, oficializó este lunes un nuevo mapa electoral que podría fortalecer la posición del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de noviembre.

“Firmado, sellado y entregado”, escribió el mandatario en la red social X al anunciar la promulgación del rediseño, que había sido aprobado días antes por el Legislativo estatal, controlado por los republicanos.

La nueva distribución de distritos, impulsada por el propio DeSantis, abre la puerta a que su partido obtenga hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes, en un momento en que el control del Congreso federal se mantiene estrechamente disputado.

Impacto en la representación

De acuerdo con estimaciones de la organización Voto Latino, el rediseño podría reducir de forma significativa la representación demócrata en el estado.

Aunque en 2024 los demócratas obtuvieron cerca del 43% del respaldo electoral, el nuevo mapa podría traducirse en apenas un 14,3% de los escaños, lo que implicaría una pérdida de hasta cuatro puestos en la Cámara Baja.

Actualmente, Florida cuenta con una mayoría republicana en su delegación, con 20 escaños frente a 8 demócratas, aunque uno de estos últimos permanece vacante tras la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick en abril.

Clave para las elecciones de noviembre

La decisión llega en un contexto en el que todos los escaños de la Cámara de Representantes serán renovados en noviembre. En la actualidad, los republicanos mantienen una ajustada mayoría a nivel nacional.

Florida, además, ha respaldado al presidente Donald Trump en las tres últimas elecciones presidenciales, consolidándose como un bastión clave para el partido.

El movimiento forma parte de una tendencia más amplia en varios estados del país que han modificado sus mapas electorales antes de los comicios, en medio de disputas políticas y cambios recientes en la interpretación de leyes federales sobre derechos electorales.

Estados como Virginia, Texas, California y Carolina del Norte también han avanzado en procesos similares, en un año marcado por intensas batallas por la redistribución de distritos.

Con información de EFE.

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