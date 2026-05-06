Apple podría pagar hasta $95 a quienes compraron un iPhone en 2024 o 2025

Apple acordó resolver una demanda colectiva relacionada con publicidad engañosa mediante un pago multimillonario que podría beneficiar a usuarios que compraron ciertos modelos de iPhone en Estados Unidos durante 2024 y 2025.

La demanda por funciones de Siri que no llegaron

La demanda fue presentada en marzo de 2025 y acusó a Apple de no cumplir con varias funciones de inteligencia artificial prometidas para Siri durante el lanzamiento del iPhone 16 en 2024.

Entre las funciones retrasadas se encontraban herramientas que permitirían a Siri utilizar el contexto personal del usuario para ofrecer respuestas más personalizadas y ejecutar acciones dentro de aplicaciones de Apple y de terceros.

Han pasado 19 meses desde el lanzamiento del dispositivo y, según la demanda, esas funciones aún no han sido entregadas en equipos compatibles, incluyendo:

–iPhone 16

–iPhone 15 Pro

–iPhone 15 Pro Max

El acuerdo alcanza los $250 millones

Apple aceptó un acuerdo de $250 millones para resolver el caso. Un tribunal federal otorgó una aprobación preliminar al acuerdo esta semana, aunque todavía falta la aprobación final una vez definidos los honorarios legales y otros detalles.

Tras conocerse la decisión, la empresa declaró: “Resolvimos este asunto para mantenernos enfocados en hacer lo que mejor hacemos: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

Quiénes podrían recibir dinero

La demanda cubre a personas que compraron modelos elegibles entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 en Estados Unidos.

Según el despacho legal Clarkson and Co., los clientes elegibles podrán presentar una reclamación próximamente a través de un portal oficial que será habilitado en las próximas semanas.

Cuánto dinero podrían recibir

Después de descontar honorarios legales y otros gastos, los usuarios podrían recibir inicialmente alrededor de $25 por dispositivo.

Sin embargo, el monto final podría cambiar dependiendo del número de reclamaciones presentadas.

El despacho explicó que la cifra puede disminuir o aumentar hasta $95 por dispositivo, dependiendo del volumen de reclamaciones y otros factores.

Apple promete lanzar las funciones pendientes

Mientras tanto, Apple ya aseguró que las funciones faltantes de Siri llegarán este año. Se espera que la empresa ofrezca más detalles durante la conferencia WWDC programada para el 8 de junio.

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