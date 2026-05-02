Apple vendió $111,200 millones en un trimestre: ni con precios altos se frena la compra de iPhone

Mientras muchas familias recortan gastos por la inflación, Apple sigue vendiendo sus productos como ‘pan caliente’.

La compañía reportó ingresos históricos de $111,200 millones en un solo trimestre, el mejor marzo de su historia, impulsados por la elevada demanda del iPhone 17 que su CEO, Tim Cook, calificó como “extraordinaria”.

Las ganancias por acción subieron 22%, hasta $2.01 dólares, una señal de que el gasto en tecnología sigue fuerte en ciertos segmentos, independientemente de los costos elevados que hay en prácticamente todos los productos y servicios de consumo básico.

Más allá de los números, estos resultados muestran quiénes siguen gastando a lo grande en 2026 y quiénes ya no pueden bajo el impacto de la inflación.

El trimestre que Wall Street no esperaba

Hasta antes del reporte, los analistas proyectaban ingresos de $109,660 millones. Apple los superó por más de $1,500 millones, con un alza del 17% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la compañía facturó $95,400 millones, según el reporte oficial de Apple publicado el 29 de abril de 2026. Todas las categorías crecieron: iPhone lideró con $56,990 millones, Servicios alcanzaron una cifra récord de $30,970 millones, Mac generó $8,400 millones e iPad sumó $6,910 millones.

“El primer semestre de este año fue excepcionalmente robusto”, señaló Cook durante la presentación del reporte a la prensa.

El iPhone 17: demanda “fuera de los gráficos” pese al precio

El iPhone 17 no es precisamente barato. Aun así, las ventas subieron 22% respecto al año anterior, de $46,800 millones a $56,990 millones. Cook afirmó que el iPhone 17 se convirtió en “la línea más poderosa, capaz y exitosa” en la historia de la marca, según Business Insider.

El único matiz: Apple no pudo satisfacer toda esa demanda. La directora financiera Kevan Parekh advirtió que la compañía enfrenta escasez de chips de memoria, causada por la demanda global de semiconductores para inteligencia artificial.

Servicios: el negocio que ya casi alcanza al iPhone

Cada vez que un usuario paga iCloud, Apple Music o AppleCare, alimenta el motor más rentable de la empresa. Los Servicios generaron $30,970 millones, con un margen bruto superior al 70%, según CNBC. Apple tiene más de 2,500 millones de dispositivos activos en el mundo, una base desde la cual monetiza servicios de forma recurrente.

China rebota y América Latina observa

Los ingresos en la región de Gran China subieron a $20,490 millones, superando la proyección de $18,900 millones, publicada por Yahoo Finance. La recuperación es significativa después de trimestres de presión competitiva de Huawei.

Para América Latina, donde el precio del iPhone 17 puede superar varios salarios mínimos mensuales, la demanda existe entre quienes pueden pagarlo, pero el acceso sigue siendo desigual.

El fin de la era Cook: su último trimestre récord

Este fue el primer reporte desde que Apple anunció que Tim Cook dejará el cargo en septiembre de 2026, después de 15 años, para ceder el puesto al vicepresidente sénior de hardware John Ternus.

El consejo aprobó $100,000 millones adicionales para recompra de acciones y elevó el dividendo a 27 centavos por acción, un alza del 4%. Cook se va con la compañía en su mejor momento financiero histórico.

Preguntas frecuentes (FAQ): Apple y su trimestre récord

¿Cuánto ganó Apple en su segundo trimestre fiscal de 2026?

Apple reportó ingresos de $111,200 millones en el trimestre que terminó el 28 de marzo de 2026, un alza del 17% respecto al año anterior, según el comunicado oficial del 29 de abril.

¿Cuánto vendió Apple en iPhones?

Las ventas de iPhone alcanzaron $56,990 millones, un crecimiento del 22% frente a los $46,800 millones del mismo trimestre de 2025, confirmado por CNBC y el reporte de Apple.

¿Por qué Apple no pudo satisfacer toda la demanda del iPhone 17?

Por escasez de chips de memoria causada por la alta demanda global de semiconductores para inteligencia artificial.

¿Qué pasará con Apple cuando Tim Cook se vaya?

Cook deja el cargo en septiembre de 2026. Lo reemplazará John Ternus, vicepresidente sénior de hardware. La empresa llega a esa transición en su mejor momento financiero histórico.

¿Qué son los Servicios de Apple y por qué importan?

Son iCloud, Apple Music, Apple TV+, AppleCare y pagos digitales. Generaron $30,970 millones este trimestre con márgenes superiores al 70%, siendo el segundo motor de ingresos de la compañía.

¿Qué significa este resultado para los consumidores que usan Apple?

Que la demanda alta reduce la presión de Apple para bajar precios. Para usuarios de servicios de suscripción, la compañía tiene incentivos para seguir aumentando tarifas.

Conclusión

Los números de Apple retratan este fenómeno actual de economía dividida de 2026. Mientras los hogares de bajos ingresos recortan en gasolina y comestibles, los consumidores con capacidad de gasto siguen comprando el iPhone más caro de la historia.

La pregunta para la era post Cook será si el iPhone puede seguir creciendo cuando los aranceles, la escasez de chips y la polarización económica empiecen a estrechar incluso las capacidades de compra del mercado premium.

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