Carlos Correa se perderá toda la temporada por grave lesión en su tobillo

Carlos Correa se perderá toda la temporada 2026 con los Astros de Houston tras romperse el tendón de su tobillo.

El boricua se lesionó el tobillo durante la práctica de bateo antes del juego de este martes contra Los Angeles Dodgers.

“Carlos es una pieza clave en este vestuario”, dijo Christian Walker, primera base de los Astros. “Los muchachos confían en él. Buscamos su liderazgo. Sé que su presencia se seguirá sintiendo, pero seguiremos orando por él y manteniendo una actitud positiva”.

Los Astros recibieron a Carlos Correa de regreso en un cambio con los Twins durante la temporada pasada, ahora deberán dar vuelta a una temporada sin la figura puertorriqueña.

Breaking: Houston Astros shortstop Carlos Correa has suffered a torn tendon in his left ankle and will miss the remainder of the season, he said Wednesday.



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Correa tiene un promedio de bateo de .279 con 34 hits, 3 jonrones, 16 carreras impulsadas y 22 carreras anotadas en 32 juegos esta temporada.

El puertorriqueño vuelve a lidiar con las lesiones, luego de que en 2025 pudo disputar 144 encuentros.

En 2024, Correa estuvo solo en 86 juegos debido a las lesiones, mismas que limitaron sus cambios a los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York.

Houston finalizará una serie de tres juegos este miércoles ante los Dodgers. El equipo tiene récord de 15 victorias y 22 derrotas, en el cuarto puesto de la División Oeste a cuatro juegos del primer puesto.

Astros suma a Carlos Correa a una plaga de lesiones

Los Astros de Houston han sufrido lesiones en este comienzo de la temporada 2026. Los texanos han tenido a Yainer Díaz, Jeremy Peña, Joey Loperfido y Jake Meyers en la lista de lesionados.

El mexicano Isaac Paredes deberá tomar la tercera base y esperarán a que regresa Peña para que sea su campocorto luego de perder a Correa por el resto de 2026.

A pesar de que en un momento buscaron cambiar a Isaac Paredes, el mexicano asumirá un rol importante en el equipo de Houston ante la baja del boricua.

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